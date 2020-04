annonse

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde har hatt flere underlige utspill opp gjennom årene, men hennes kritikk av krisepakkenes konsekvenser er betimelige og, gitt klimaet, politisk ukorrekt og modig.

I Politisk Kvarter på NRK gikk hun ut og hevdet at permittering ble gjort til et førstevalg ved reduksjonen av arbeidsgiverperioden fra 15 til tre dager. Videre at det gir manglende incentiver til å jobbe fordi kompensasjonen er for god. Det ikke lønner seg å ta arbeid innen landbruk, logistikk og andre bransjer som nå mangler arbeidskraft.

Hun kritiserte også kontantstøtteordningen for bedrifter. Hun frykter at den vil redde ulønnsomme bedrifter og bedrifter som går i dvale, mens den ikke belønner de som faktisk omstiller seg til en ny tid.

Lundes eksempel var at det «er en forskjell mellom en frisørsalong der alle kundene kommer tilbake når yrkesforbudet blir opphevet, og et eventbyrå i Vesterålen som arrangerer hvalsafari for kinesiske turister som kanskje ikke kommer tilbake før til neste år, eller enda lenger tid,» sa hun.

Det var et tverrpolitisk storting som bidro med ideer til og vedtok krisepakkene før påske. Og både NHO og fagforeningene ropte og roper på mer statlig hjelp. Det finnes også knapt økonomiske kommentatorer i noen medier som har tatt til orde for at ikke staten skal inn og «redde» både bedrifter og arbeidstakere.

Slik sett er det uansett motstrøms det Nordby Lunde her kommer med. Hun (og Høyre) blir neppe populære av slike advarende pekefingre nå mens folk og bedrifter blør. Alle vil helst at denne økonomiske smerten bare skal bli borte, glemt. Men det så mange påfallende nok ikke har tatt inn over seg, er at det «alle» nå roper på er regelrett planøkonomi. To varianter av dette er «sosialisme» eller «korporativisme».

For ved å kalle på staten, gjør vi lite annet enn å kalle på omfordeling av ressurser. Det finnes ingen gratis lunsj. Noen må lage den. Og det man i tillegg innrømmer, er at man ikke tror at markedet med prissetting gjort ved mange aktørers tilbud og etterspørsel er det som skal bestemme hvem som skal drive og hvem som skal gå konkurs. Nei, man tiltror fordelingen av ressurser til politikere og byråkrater, basert på hvem i samfunnet som roper høyest om hvor nødvendige de er og hvor mye hjelp de trenger.

Hvis det var slik at denne krisen i all hovedsak bare var en nedfrysing av en situasjon, et kunstig koma, som når man åpnet opp igjen så ville alt bare fortsette akkurat som før, så kunne man teoretisk og moralsk forsvare en krisepakke som holdt liv i alle som en. Så fikk heller fremtidige generasjoner betale prisen.

Men som Nordby Lunde påpeker med et tenkt eventbyrå i Vesterålen, så vil verken Norge eller verden i atferdsmessig og dermed i økonomisk forstand være lik som før når tiltakene så smått løftes igjen. Folk vil med stor sannsynlighet unngå store, tette folkemengder i ett år eller mer. Det vil påvirke reiseliv, uteliv, kultur- og sport. Og fra redusert etterspørsel der, vil en rekke virksomheter som leverer til de mest rammede bransjene igjen bli rammet.

Dermed vil etterspørsel innen eiendom påvirkes, og også kjøpe- og leiemarkedet for bolig – og slik sett også byggebransjen.

Det vil komme til å bli en helt annen fordeling av tilbud og etterspørsel fra nå av. Og det er prosesser som både er interne for Norge, og det vil være effekter som påvirker hjemlig økonomis etterspørsel på grunn av endringer i verden for øvrig. For selv om Norge har en buffer i Oljefondet, gjelder ikke det for så mange andre land. IMF har så vidt begynt å regne på konsekvensene, og de advarer mot at selv anslagene om tre prosent global nedgang i BNP kan vise seg for lite. Dette kommer til å endre oss og vanene våre i svært stor grad.

Men i en slik situasjon av store endringer i befolkningens etterspørsel, og tilbud, hvem skal bestemme hva som skal gjøres i samfunnet, hva som skal produseres? Skal det være staten som bestemmer? Skal staten subsidiere og holde liv i bedrifter som ikke klarer å skaffe inntekter fra folk og bedrifter som betaler dem frivillig?

Det et flertall av befolkningen i Norge som i resten av Vesten, inkludert i USA, nå roper på, er et sosialistisk økonomisk system, eller korporativisme. Et system der staten allokerer ressurser og bestemmer hvem som skal få hva, hvem som skal leve økonomisk og hvem som skal dø.

«Ja, men det er bare midlertidig,» vil sikkert noen prøve å forsvare seg med. Så snart coronakrisen er over, kan staten kutte ned igjen på disse ordningene.

Vel, men når skal vi sette den fristen? Og hvor mye penger skal kastes bort i mellomtiden? For reiselivet kommer ikke tilbake dit det var, ikke i år, ikke til neste år, og trolig skjer det aldri. Og skal man da redde Norwegians aksjonærer fra konkurs, eller er det bedre å starte med blanke ark? Skal man holde liv i Petter Stordalens altfor mange hoteller, eller la ham heller gå konkurs og begynne med noe i mindre skala, noe som lar seg tilpasse den etterspørsel som måtte dukke opp?

Sovjetunionen og deres østeuropeiske satellitter, og Maos Kina, prøvde seg på planøkonomi. På den måten pøste de penger og arbeidskraft inn i virksomheter som ingen ville ha. Det ruinerte dem til slutt. En måte de finansierte dette på var ved å trykke mer og mer penger. For det var ikke mulig å skattlegge folk nok. Men denne pengetrykkingen hadde også en kostnad. Den gjorde pengene verdiløse opp mot andre valutaer. De av oss som reiste i Øst-Europa etter 1990 husker pengevekslerne med plastposer fulle av sedler. Svartebørsen satte verdien.

I Norge trenger vi ikke direkte ty til pengetrykking for å finansiere alle krisepakkene, vi kan velge å selge aksjer og obligasjoner fra Oljefondet og hente norske kroner i markedet. Men den ineffektive fordelingen av ressurser vil forbli den samme så lenge det er lobbyisme og politisk hestehandel som skal bestemme fordelingen av arbeidskraft og kapital i et samfunn.

De utfordringene vi nå står overfor er massive, og smerten vil bli stor. Men vi er nødt til å møte den på en mest mulig fleksibel og effektiv måte. Å prøve å fryse fortidens økonomi i en tidsboble for å prøve å vekke den til live en gang i fremtiden, vil gjøre vondt verre. Og med enda knappere ressurser i fremtiden enn vi har hatt til nå, blir det enda viktigere å faktisk bruke dem klokt, effektivt og utfra det folk faktisk vil ha.

NHO og LO kan ikke ventes å gjøre annet enn å gråte for sin syke mor.

Det er ikke så ofte verken Høyre eller Heidi Nordby Lunde får skryt på Resett, men denne gang fortjener de det.

La ikke Norge gli bevisstløst inn i enda mer sosialisme, korporativisme og planøkonomi enn vi hadde fra før.