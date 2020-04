annonse

TV2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik er som vanlig opptatt av Donald Trump. I en serie meldinger på Twitter uttrykker han sin frustrasjon over hvordan den amerikanske presidenten håndterer coronaviruset.

Nå driver presidenten valgkamp i stedet for å være mest opptatt av amerikanernes ve og vel. Han kaller inn til disse pressekonferansene for å snakke om Korona, ikke om hvor flink han var i årene før. Flere av de store TV-kanalene muter ham — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) April 14, 2020

Græsvik er ivrig på sin egen Twitter-tråd, og kommer med en rekke kommentarer og spesifiseringer. Blant annet anklager han Trump for manglende kunnskap om den amerikanske grunnloven, siden Trump tror han kan beordre statene til å avslutte lokale restriksjoner. Men nå forsøker Trump å snakke seg ut av en knipe, mener Græsvik.

Nå forsøker han å snakke seg ut av dette ved å si at han beordrer guvernørene å gjenåpne delstatene når det passer. Det ville de selvfølgelig gjort uansett. Ingen vil at samfunnet skal være stengt. Trump vil gi et inntrykk av at det er han som bestemmer dette. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) April 14, 2020

Græsvik er overbevist om at Donald Trump er i ferd med å forære Joe Biden seieren i høstens presidentvalg på et sølvfat. Han mener Trump ikke har nubbsjans til å vinne høstens valg.

President @realDonaldTrump gir @JoeBiden valgkampargumenter på et sølvfat. Det virker unødvendig. Han trenger de stemmene han kan få selv. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) April 14, 2020

Slik det ser ut nå har han ikke nubbsjans, men det er lenge til november. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) April 14, 2020

Men ikke alle tror på Græsviks evner som spåkone. En på tråden beskriver media som «latterlig»:

Nå står vel ikke Fredrik for majoriteten av amerikanske velgere . Latterligheten til dere i media rammer bare dere https://t.co/roAsGNzehc:Fredrik ønsker vel at situasjonen blir normal igjen så pubene åpner. — jens petter andersen (@jenspetterande6) April 15, 2020

En annen antyder at den jevne amerikaner ikke vet bedre:

Er redd det funker. Han er valgt av folket og vil bli det igjen. Sier mye om den jevne amerikaner. — Knut Stenseth (@KnutStenseth) April 14, 2020

Fredrik Græsvik har aldri lagt skjul på at han er sterkt kritisk til Donald Trump. Faktisk så kritisk at selv hans egne følgere på Twitter har følt at det har blitt litt mye noen ganger.

