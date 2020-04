annonse

Lange og tunge arbeidsdager, sterke inntrykk og konstant risiko for å selv bli smittet har gitt engelske sykepleiere stor belastning. Nå kommer Storbritannias høyadel til unnsetning.

Hardt presset

Til nå er nesten hundre tusen personer smittet av coronaviruset i Storbritannia, hvorav 12.900 har omkommet. På et tidspunkt var selv statsminister Boris Johnson innlagt på intensivavdeling.

Dette har lagt hardt press på landets helsevesen. National Health Service (NHS), som driver sykehusene i England, Wales, Skottland og Nord-Irland, oppfordret til slutt helsepersonell som ikke jobber i NHS om å melde seg til tjeneste.

Samtidig som pasientene hoper seg opp, har sykepleiere klaget over høy fysisk og psykisk påkjennelse, herunder fra frykten for å selv bli smittet.

Flere sykepleiere under førti har da også dødd etter kontakt med corona-pasienter. En av dem var Rebecca Mack, som ble 29 år gammel.

Hertug av Westminster

Nå trår Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster hjelpende til. Han tilhører Storbritannias høyadel, og blar opp 12,5 millioner pund – vel 164 millioner kroner – i arbeidet mot den pågående pandemien. Av pengene skal fem millioner pund brukes på velferd for NHS-ansatte og deres familier. To millioner går til ideelle organisasjoner, mens tre millioner kommer forskning til gode.

Hertugen, som har rett til å tiltales som Deres Nåde, sier at NHS-ansatte gjør en «utrettelig» innsats for å redde liv, samtidig som de og deres familier nå trenger ekstra økonomisk trygghet. Dette melder Sky News.

2,5 millioner pund, vel 33 millioner kroner, øremerkes grupper som er mest utsatt for viruset.

Ung milliardær

Tittelen Duke of Westminster ble skapt i 1874 ved ereksjonspatent fra dronning Victoria. Dette plasserer Hugh Grosvenor foran hertugen av Gordon (1876), men samtidig langt bak Duke of Wellington (1814) og Duke of Sutherland (1833).

Selv om han dermed er blant øyrikets hertuger med lavest rang, kan Grosvenor trøste seg med en formue på over ti milliarder pund, vel 131 milliarder kroner, fra sitt imperium innen bolig-, kontor- og hotelleiendom. Herunder eier hertugen blant annet seks kjøpesentre i Sverige, inkludert Skärholmen Centrum og Haninge Centrum i Stockholm og Burlöv Center i Malmø.