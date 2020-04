annonse

Det er lett å moralisere på andres vegne og være raus på fellesskapets bekostning.

Men hvor hjertegode er egentlig Bondevik og Vollebæk og de 17 andre tidligere statsrådene og Krf og V og hele det human-politiske kompleks når det virkelig kommer til stykket? Svaret tror jeg du finner på denne videoen fra svenske Samhällsnytt;

Burde ikke Bondevik, Vollebæk og de 17 andre tidligere statsrådene på lista gå foran selv som et godt eksempel? Burde de ikke vise deres godhet i praksis ved selv å ta inn et par innvandrerbarn med familie og huse dem, lære dem norsk og integrere dem i samfunnet og betale kostnadene for dem.

Det er ikke billig, men både Kjell Magne og Knut og de andre pensjonerte statsrådene har rikelig med plass og særdeles romslige statspensjoner. De har råd til det.

Leiligheten til Knut på Frogner er stor og romslig og jeg er sikker på at Raymond er enig i at strøket kunne trenge et mer fargerikt fellesskap. Og Kjell Magne har til og med ei stor hytte i Stavern som kunne huse mange fortapte sjeler i nød. De kunne stå på vannski og fiske makrell i båten til Kjell Magne.

Gjør døren høy! Gjør porten vid, Kjell Magne!

Men har det aldri falt deg inn at det kanskje også gjelder din egen dør? Det koster lite å være verdensmester i godhet på andres bekostning. Hvis du virkelig mener det, forventer vi i det minste at du går foran med et godt eksempel. Hvis ikke synes jeg du kan holde fred.

Nå er det jo sånn at det er stor uenighet om innvandringen i Norge. Det må være greit i et demokrati. Men det koster skattebetalerne enorme summer årlig og det påfører samfunnet mye negativt som rammer skjevt og som ikke alle av oss er like begeistret for. Og Ernas oppskrift om at vi må jobbe mer og pensjonere oss seinere for å kunne ta i mot enda flere innvandrere er jo ikke alle helt enig i.

Kanskje vi skulle gjøre som med bompengene hvor de som kjører på veiene også betaler for dem? Kanskje skulle alle som ønsker innvandring betale et frivillig beløp til Kemneren som ble avsatt til innvandring. For hver 6 MNOK Kemneren på denne måten fikk inn, for jeg tror det er det en gjennomsnittlig MENA-innvandrer koster storsamfunnet over livsløpet, kunne vi gi et statsborgerskap.

Da ville tre positive ting skje. De innvandringsliberale ville ha sitt på det tørre og ikke risikere å bli avkledt som hyklerske godhetsposører. Vi innvandringskritiske ville ikke ha så mye vi skulle ha sagt lenger. Og det ville antakelig bli full innvandringsstopp umiddelbart.

Se gjerne videoen en gang til: