På internett sirkulerer nå et skjermbilde av det som skal være Kinas nye digitalavaluta. Pandemien kan fremskynde overgangen fra papir- til elektroniske penger, mener storavis.

Kinas planer om en digitalvaluta har lenge vært kjent, og senhøstes 2019 kunngjorde landets sentralbank at den nye valutaen er i kjømda. To måneder senere var coronaviruset et faktum, og mange har antatt at den digitale versjonen av renminbi – navnet på Kinas valuta – derfor er satt på vent.

Nå spres imidlertid et skjermbilde i sosiale medier av det som skal være Kinas nye digitalvaluta. Dette melder South China Morning Post.

Avisen mener den pågående pandemien, herunder smittefaren når papirsedler bytter hender, vil kunne fremskynde lanseringen. I likhet med papirutgaven av renminbi prydes de nye, elektroniske sedlene av Mao Zedong, Folkerepublikken Kinas grunnlegger og første formann, i tillegg til valør (i yuan), serienummer, vannmerke og annet innhold som pengesedler vanligvis har.

Gjennom en mobilapp som fungerer som digital lommebok, kan en person overføre penger på flere måter, blant annet ved at betalingsavsender og -mottaker begge berører telefonen.

Det er ikke klart om myndighetene bevisst har lekket bildet eller om det er en pilotbruker som har tatt skjermbilde fra sin telefon og spredt det. En kilde som South China Morning Post har snakket med, sier imidlertid at det hele fortsatt er ment å være konfidensielt.

I motsetning til private digitalvalutaer som bitcoin og ethereum, også kjent som kryptovaluta, blir Kinas digitale renminbi sentralisert. Herunder spekulerer avisen Financial Times i at Kina kan komme til å regulere pengemengden gjennom multivariable algoritmer, inkludert den til enhver tid gjeldende utlånsrenten.

Flere andre stater har enten innført digitalvaluta eller luftet planer om det, herunder Sverige med sin e-krona. I 2018 lanserte Venezuela digitalvalutaen petro i tillegg til sin konvensjonelle valuta bolívar soberano.

Landet plages imidlertid av hyppige strømbrudd, og petroen, som skulle ha Venezuelas olje- og mineralreserver som underliggende realverdi, sies å ha falt i fisk som følge av markedsskepsis både hjemme og utenlands.