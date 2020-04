annonse

Tysklands statsminister Angela Merkel oppfordrer til maskebruk i butikker og på kollektivtransport. Samtidig starter landet en gradvis gjenåpning.

– Det er anbefalt at masker brukes på offentlig transport og mens man handler, sier Merkel etter et møte med lederne for landets 16 delstater.

Hun opplyser samtidig at det nå skal tas steg for gradvis å gjenåpne landet.

Butikker opp til en viss størrelse skal få lov til å gjenåpne så lenge de har en plan for hygienetiltak, opplyser Merkel. Tyske skoler skal imidlertid være stengt fram til 4. mai.

Nyhetsbyrået DPA meldte tidligere onsdag at regjeringen ville komme med en slik oppfordring, men at det ikke skulle være snakk om å innføre et generelt maskepåbud for personer på offentlige steder.

Samtidig skal større offentlige sammenkomster, inkludert idrettsarrangementer, være forbudt fram til 31. august.

Merkel og medlemmer av hennes regjering satt i møter og videokonferanse med eksperter og ministre fra landets delstater onsdag. Det vil være opp til delstatene hvordan tiltakene de blir enige om skal gjennomføres.

