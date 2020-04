annonse

annonse

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er hårreisende at USA nå stopper utbetalingene til WHO under koronapandemien. Helseminister Bent Høie mener WHO bør styrkes.

– Det er som å stenge hovedbrannstasjonen i en by når det går en pyroman løs. WHO er organisasjonen som kan samle informasjon fra en hel verden som er berørt på ulike måter og som kan sikre at alle land, fattige og rike, får sann informasjon om spredningen av et virus som når ut til alle. Ingen land kan klare seg uten en organisasjon som har det globale bildet, sier Støre til Dagbladet.

Jobbet i WHO

Støre jobbet selv i WHO mellom 1998 og 2000 som stabssjef da Gro Harlem Brundtland ledet organisasjonen.

annonse

Støre vil likevel ikke si noe direkte om Donald Trumps rolle i utbetalingsstoppen og understreker at presidenten står i en strid internt om smittespredningen i USA.

– At det skal tjene noen å svekke smittevernberedskapen til WHO, er ubegripelig for meg, sier Støre.

Høie: Viktig å styrke

Helseminister Bent Høie (H) sier til NRK at det er viktig å styrke WHO i denne tiden.

– Vi har behov for mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier Høie.

annonse

Også samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) reagerer på Trumps kutt i WHO-støtten.

– Det er ikke til å tro! Vi opplever den største folkehelsekrisen i moderne tid – akkurat da velger president Trump å stanse støtten til WHO, skriver han på Twitter , og fortsetter:

– Nå må vi derimot styrke WHO. Vi må for fremtiden sikre at WHO er bedre rustet når en ny krise kommer. Nå trenger vi ikke farlig populisme.

Bent Høie er også kritisk

Helseminister Bent Høie (H) fastslår at tiden absolutt ikke er inne for å kutte finansieringen til WHO, slik USAs president Donald Trump har varslet.

– Det er mer enn noen gang avgjørende å støtte opp om det viktige internasjonale arbeidet som gjøres for å stanse denne pandemien, sier Høie i en uttalelse.

annonse

– Norge mener vi må styrke WHO i deres arbeid, ikke svekke organisasjonen. Dette er absolutt ikke tiden for å kutte finansieringen til WHO, slik den amerikanske presidenten foreslår, sier Høie.