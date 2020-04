annonse

annonse

Etterlyste debatt, men ble forbigått i stillhet.

Under debatten i Stortinget tirsdag om familie- og kulturkomiteens innstilling om Lov om tros- og livssynssamfunn anklaget stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) forslaget for å være preget av ønsketenkning.

Han viste til at allerede på side 10 i proposisjonen kan man lese følgende:

annonse

«Religion og tro har utvilsomt også en stor, samfunnsskapende kraft. Først og fremst fordi de skaper fellesskap, og virker som et «samfunnslim».»

Les også: Christian Tybring-Gjedde: – Det er islam som er utfordringen

Han fortsatte med å utdype hva han mener er sentrale forskjeller mellom kristendommen og islam:

– Ja vel. Det er muligens et samfunnslim i Den norske kirke, men er det tilfellet når det gjelder moskeer og islam? Hvorfor tas ikke det opp og diskuteres på et ærlig vis? Er det den erfaringen vi har når det gjelder islam, over hele verden, at det skapes et samfunnslim? Selvsagt ikke, og det vet alle som sitter her, men det er politisk ukorrekt å si det.

annonse

På samme side i proposisjonen står det:

«For det første bygger tros- og livssynssamfunnene fellesskap som kultur- og verdibærere.»

– Ja ha, hvilke verdier er det man da snakker om?

Les også: Tybring-Gjedde er lei av å fronte innvandringssaken alene – støttespillere ber ham danne nytt parti

Videre står det at det er «en arena for å drøfte spørsmål om tro, tvil og etikk».

annonse

– Er det tilfellet med islam? Er det det man hører fra imamene? Snakker man om hvordan man skal drøfte ulike sider av tro? Det er ikke den erfaringen vi har, og det vet også alle.

– Det tredje sitatet fra proposisjonen jeg vil trekke frem, er «(…) skaper tilhørighet. Tros- og livssynssamfunn er «vedlikeholdere» av slike fellesverdier.» Hvilke verdier er det? Er det verdier som likestilling, ekteskap/skilsmisse, familie, barns rettigheter, demokrati og sosial kontroll? Er det dette vi har erfaring med fra islam? Tør vi å si det høyt? Neppe, men det er faktisk sannheten. Det burde også stått i innledningen i denne proposisjonen. Dette er erfaringen, ikke bare i Norge, men også globalt.

Vi har et annet eksempel, fremdeles fra side 10:

«Et eksempel på dette er menneskerettighetene. Menneskerettighetene kan begrunnes ut i fra ulike tros- eller livssynsmessige tradisjoner, men likevel fungere som fundamentale samhandlingsprinsipper globalt og lokalt.»

– Igjen det samme: Det finnes ingen dokumentasjon på dette. Vi kan titte ut av vinduet og se at dette ikke stemmer. Likevel står dette allerede på side 10. Hele debatten dreier seg altså om de punktene som ikke stemmer – eller flosklene – som man er enige om, åpenbart.

Les også: Tybring-Gjedde mener det er moralsk forkastelig at NRK bruker Lars Gule som terrorekspert

På side 10 finner vi også mitt femte eksempel:

«For det andre bygger tros- og livssynssamfunnene naturlige fellesskap og velferdssamfunn nedenfra.»

annonse

Er det erfaringen med islam, at det kommer nedenfra og opp, eller kommer det ovenfra og ned? Er det slik at man forteller imamer og andre lærde i moskeene hvordan tro skal forstås, og at man diskuterer tro og tvil? Neppe, det er ikke vår erfaring med islam».

Tybring-Gjedde avsluttet slik:

– Jeg synes det er uverdig for Stortinget at vi ikke kan diskutere det som er uenigheten og utfordringene, og at man slår fast at vi alle er enige om noe som ikke er sant.

Forbigått i stillhet

Trond Giske (Ap) var saksordfører for meldingen. Han kommenterte innlegget fra Tybring-Gjedde meget kortfattet og viste til at Kristelig Folkepartis saksordfører Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) forbigikk det i stillhet.

«Tybring-Gjeddes innlegg blir av saksordføreren forbigått i stillhet – vel, man velger sine partnere med omhu.»

Les også: Tybring-Gjedde angriper egen regjering for å ikke stoppe NRKs hijab-propaganda

Innlegget fikk også kraftig kritik fra Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet:

– Representanten Giske sa at vi skulle forbigå representanten Tybring-Gjeddes innlegg i stillhet, men jeg har behov for å si at det er morsomt, oppsiktsvekkende, å se hva slags los i hvert fall den representanten, og ofte Fremskrittspartiet, har når det kommer til islam versus alle de andre tros- og livssynene som vi faktisk lager en lov for i dag – godt over 800 – når vi snakker om hva alle disse samfunnene betyr som lim i lokalsamfunnet sitt, i frivillighetsarbeidet sitt. Det likte jeg dårlig.