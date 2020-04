annonse

Professor mener Kina trenger å bli isolert fra den siviliserte verden, helt til de endrer adferd.

– Verden er i en alvorlig situasjon og det ene og alene på grunn av kommunistregimets uærlighet, inkompetanse og brutalitet. Hadde Kina vært et sivilisert land, så hadde virusutbruddet blitt stoppet, skriver Glenn Harlan Reynolds, jusprofessor ved universitetet i Tennessee i USA Today.

Han skriver at legene som oppdaget viruset fikk politiet etter seg og ble truet til taushet. Kommunistpartiet sensurerte pressen og sosiale medier. Dette resulterte i at det spredde seg, regimet benektet at viruset kunne spre seg fra menneske til menneske. Samtidig som Kinas statseide bedrifter verden rundt «permitterte» de ansatte og sendte de ut for å hamstre smittevernsutstyr, slik som masker og hansker. De tømte andre lands lagre, før de innrømmet at smitten foregikk mellom mennesker.

Men om viruset kom fra Kina eller ikke, er underordnet, mener Reynolds. Saken her angår kommunistregimes hemmelighold overfor resten av verden. De skulle ha advart mye tidligere. Isteden tillot de 20 000 kinesere reise til USA, hver dag. Inntil president Trump nektet dem innreise.

Professor Reynolds sier at responsen mot Kina må være streng, det er det eneste som har en innvirkning. Verdenssamfunnet med USA i førersetet bør vurdere sine økonomiske forbindelser med Kina. Det gjelder i sær viktige ting, slik som medisinske produkter. Vi kan ikke lenger gjøre oss avhengig av Kina. Han mener også at kinesere heller ikke burde få fri adgang til laboratorier og universiteter. Han foreslår også at ledere av kommunistregimet ikke burde få mulighetene til å reise fritt rundt i verden.

Videre lister han opp andre tiltak. Han vil at kommunistpartiets immunitet skal oppheves slik at de dras for retten. Han mener også at de bør fratas ledende roller i internasjonale organisasjoner. Samt at Taiwans ekskludering fra Verdens helseorganisasjon (WHO) skal omgjøres.

Slike strenge tiltak vi medføre at kommunistregimet kommer til å miste ansikt. Men det fortjener de, mener jusprofessor Reynolds.