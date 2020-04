annonse

Regjeringen gir folkehøgskolene en ekstrautbetaling på 65 millioner kroner i perioden de må holde stengt i forbindelse med koronautbruddet.

– Folkehøgskolene gir et viktig tilbud til tusenvis av unge mennesker hvert år. Regjeringen vil derfor gi en hjelpende hånd når skolene nå rammes uforskyldt, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Landets folkehøgskoler har, i likhet med andre utdanningssteder, vært stengt siden 12. mars for å hindre spredning av koronaviruset. Før påske bestemte regjeringen at folkehøgskolene ikke kan åpne igjen dette skoleåret, som følge av smittesituasjonen.

Folkehøgskolene vil opprettholde et læringstilbud til elevene i perioden de holder stengt, og skolene kan også ta noe betalt fra elevene. Redusert betaling gjør likevel at mange av dem har fått det vanskelig økonomisk. Derfor får landets 83 folkehøgskoler nå 65 millioner kroner ekstra fra regjeringen.

– Med denne løsningen håper vi å unngå at skolene må permittere ansatte. Permitteringer nå kan få konsekvenser for oppstart av nye kull med folkehøgskoleelever fra høsten av. Det ønsker vi å unngå. Folkehøgskolene er et viktig og godt tilbud som fremmer allmenndannelse og folkeopplysning, så det er viktig for meg at de klarer å ta imot nye kull fremover, sier Melby.