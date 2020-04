annonse

Den sosiale bildedelingsplattformen Instagram tvinger gjennom sletting av bilder av østerrikske Martin Sellner.

Den amerikanske nettavisen The Gateway Pundit rapporterer søndag at den høyreorienterte YouTube-profilen Brittany Sellner (tidligere Pettibone), som er gift med den østerrikske aktivisten Martin Sellner, har blitt forbudt å ha bilder av ektemannen på sin Instagram-konto. Martin Sellner er en av talspersonene for den sterkt innvandringskritiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet.

Apolitisk konto

Brittany Pettibone brukerkonto omfatter i all hovedsak bilder av reiser, landemerker, selfies og annet av personlig karakter. For tre måneder siden ble kontoen sperret. Instagram har ikke oppgitt grunnen, men den sannsynlige forklaringen er at Martin Sellner er definert som en «farlig person» i Instagrams filtre, ifølge The Gateway Pundit. Pettibone skal ha måttet slette alle bilder av Sellner, for å få sin brukerkonto gjenåpnet.

Pettibone utdyper saken overfor den høyreorienterte nettavisen,

– Det virker som om jeg er forbudt å legge ut bilder som viser ansiktet til mannen min, Martin Sellner – inkludert upolitiske bilder, som fra vårt bryllup på et wienersk julemarked. Instagram kategoriserer slike fotografier som bilder som promoterer «farlige mennesker og organisasjoner».

Ikke dømt

Martin Sellner har ikke blitt dømt for en kriminell handling, men ble utsatt for husransakelse i fjor. Denne førte ikke til noen tiltale, og ble senere funnet ulovlig. Likevel ser det ut til at Instagram har bestemt at ingen bilder av Sellners ansikt kan legges ut, uansett kontekst.

Algoritmer

Sellner hevder overfor samme nettavis at flere nettsteder har mistet sine Facebook-kontoer etter å ha delt et bilde eller en video av ham. Dette skal skje umiddelbart, og det later til å være bestemt algoritmisk. I klartekst betyr dette at dataprogrammer scanner det som legges ut, og umiddelbart blokkerer bildene, dersom ansiktet til Martin Sellner er med. The Gateway Pundit rapporterer at andre profilerte personligheter på den mer markante høyresiden skal være behandlet på samme måte, inkludert Tommy Robinson, Paul Joseph Watson og konspirasjonsteoretikeren Alex Jones.

