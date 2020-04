annonse

annonse

«Beredskapen tok helseministeren fra oss»

Tidligere leder Rjukan sykehus, kirurgisk klinikk og forfatter av boka «Personalsaken» tar i Nationen et kraftig oppgjør med helseminister Bent Høie, som har stått for nedleggelsen av flere lokalsykehus, blant annet på Rjukan. Hun slår fast at hun «aldri vil klappe» for statsråden.

Hun viser blant annet til at kommunen har mange hyttefolk som bor der fast og mener at nedleggelsen av lokalsykehus bidro til å svekke beredskapen under pandemien.

annonse

«Den beredskapen tok helseministeren fra oss, og av den grunn ligger nå store fjell- og hytteområder helt øde under pandemien, mens folk flokker seg sammen i tettbygde strøk, med blant annet den økte smittefaren det medfører»

Selv opplevde hun at jobben forsvant da sykehuset ble flyttet, et sykehus som også med et nødskrik reddet livet til hennes barnebarn.

«Vi er mange som har ropt høyt og etterlyst beredskap over hele Norge, kan nevne nærpolitireformen (som fjerner politiet fra distriktene), nedbygging av sivilforsvaret, nedleggelse av sykehus, trusler om nedleggelse og sammenslåinger av sykehus som sliter ut ansatte/ befolkningen og skaper usikkerhet og utrygghet. Ullevål og Kristiansund sykehus er blant de verste eksemplene som verken fagpersoner, befolkning eller lokale politikere støtter, kun noen få som skal trumfe gjennom egne prestisjeprosjekt. Nye sykehus som inneholder for få sengeplasser, nedleggelse av fødeavdelinger, barneavdelinger osv.

Mange av oss har også kjent på fryktkulturens klamme grep, som igjen gjør at kritiske røster skremmes til taushet, og feil og mangler skyves under bordet, som igjen truer pasientsikkerheten i både somatikk og psykiatri.»

annonse

Les også: La godhetsposørene Bondevik og Vollebæk vise hvor gode de virkelig er