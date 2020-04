annonse

Flere kilder mener at coronavirusutbruddet sannsynligvis oppsto i et laboratorium i Wuhan, som en del av Kinas overordnede politiske mål om å konkurrere med USA

Ifølge flere anonyme kilder som Fox News har snakket med, er det økende støtte innad i den amerikanske etterretningen og politiske sirkler til teorien om at covid-19-utbruddet sannsynligvis har sitt opphav i laboratoriet Wuhan Institute of Virology. Ikke som et biovåpen, men som en del av Kinas ønske om å demonstrere at landet er bedre enn USA til å identifisere og bekjempe viruser.

Kildene tror at viruset er naturlig og at det ble overført fra flaggermus til menneske som følge av slappe sikkerhetsrutiner på instituttet. Nullpasienten jobbet på laboratoriet hvor vedkommende ble smittet, før personen gikk ut blant befolkningen i Wuhan, slik at viruset kunne spre seg raskt til resten av befolkningen.

Fortsatt tvil

Kildene sier at den økende troen på denne teorien kommer fra klassifiserte etterretningsdokumenter og offentlig tilgjengelig informasjon. Kildene la derimot vekt på at konklusjonene ikke er definitive og ikke bør karakteriseres som sådan.

Noen i Trump-administrasjonen og etterretnings- og epidemiologiske miljøer er mer skeptiske, og etterforskningen fortsetter.

Tildekning

Alle kildene er derimot enige om at tildekningen av informasjonen i etterkant av covid-19-utbruddet i Wuhan er den mest omfattende av en regjering som noen gang har funnet sted i historien.

Dokumentene beskriver en tidlig innsats av forskerne på laboratoriet i Wuhan og en tidlig innsats fra myndighetene for stoppe smitten. De poengterer at Wuhans våtmarked – som har blitt identifisert av kinesiske myndigheter som et mulig opprinnelsessted for viruset – aldri solgte flaggermus.

Kildene mener at Kina skyldte på våtmarkedet for å avlede skylden fra laboratoriet, i tillegg til myndighetenes propagandainnsats rettet mot USA og Italia.

Trump: – Grundig etterforskning

På spørsmål fra Fox News’ John Roberts om rapporteringen på onsdagens pressekonferanse om coronaviruset, bemerket president Trump at han vil komme til bunns i hva som egentlig skjedde:

– Vi hører mer og mer om denne historien. Vi holder på med en veldig grundig etterforskning av denne forferdelige situasjonen, sa han.

Advarsler

Tjenestepersoner fra amerikanske ambassaden i Kina advarte allerede i januar 2018 om utilstrekkelig sikkerhet ved Wuhan Institute of Virology, og rapporterte om risikofylt forskning på coronaviruser fra flaggermus.