14. april valgte Trumps administrasjon å stanse USAs støtte til Verdens Helseorganisasjon (WHO) mens etterforskningen av organisasjonens håndtering av koronapandemien pågår.

Som vanlig velger hovedstrømsmediene å ikke gi nordmenn et skikkelig bilde av hvorfor Trump administrasjonen gjør som de gjør. De liker å fokusere på enkeltpunkt eller på kritikken som blir rettet mot han. Dette er gjerne et symptom på at de klipper og limer fra venstrevridde amerikanske medier.

Valget om å stanse støtten ble offentliggjort og begrunnet gjennom en tale til det amerikanske folk 14. april 2020. USA er WHOs største bidragsyter, med en årlig støtte på mellom 400 og 500 millioner dollar. Til kontrast støtter Kina organisasjonen med 40 millioner dollar.

Som WHOs største bidragsyter mener Trumps administrasjon at USA har en plikt til å evaluere hvordan organisasjonen har håndtert pandemien.

Et av de mest kritikkverdige rådene WHO ga var at verdens nasjoner ikke skulle stenge grensene for kinesere og senere, andre rammede land. Trump mener at dersom alle land hadde innført reiserestriksjoner tidligere, slik som USA, ville en spart tusener av liv.

Særlig europeiske nasjoner valgte å holde grensene åpne, etter råd fra WHO, noe som førte til spredning over hele den vestlige verden. Politisk korrekthet ble satt fremfor menneskers liv.

WHO valgte å ikke undersøke troverdige kilder, som ga motstridende informasjon til det kinesiske myndigheter ga. Særlig kritikkverdig er det at kilder som sa at koronaviruset smittet fra menneske til menneske, ikke ble tatt på alvor. Isteden trodde WHO fullt og helt på at kinesiske myndigheter snakket sant, at sykdommen ikke smitter mellom mennesker.

Hadde WHO gjort jobben sin med å få medisinsk personell inn i Kina for å gjøre en objektiv vurdering og kritisert Kina for deres manglende åpenhet, kunne krisen blitt stoppet ved sitt utspring. Isteden valgte WHO å lovprise Kina for deres arbeid og åpenhet, samt å tro på hvert et ord myndighetene i Kina sa.

Om du bare leser hovedstrømsmediene vil du aldri forstå skikkelig hva som skjer i verden, fordi de aldri gir all relevant informasjon.

