Innvandringspolitiske talsperson for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, får internt kritikk og hets når han fremmer partiets syn på Moria-barna. Flyktningbarna skal ha skapt store splittelser.

Gharahkhani ble møtt med kritikk fra partifeller etter at han deltok på NRK Debatten om Moria-barna. Flere mener han viste en usolidarisk holdning mot de mange mindreårige barna som oppholder seg på flyktningleiren i Lesvos, og flere truer nå med å melde seg ut av partiet.

Gharahkhani sier til NRK at han har mottatt hets på sms og i kommentarfelt fra mennesker innad og utenfor partiet.

– Det går inn på deg når du blir kalt en møkk-flekk, onkel Tom eller anklaget for å trekke stigen opp etter deg. Jeg er en av få i Stortinget som selv har vært et barn på flukt. Det jeg står for politisk er en rettferdig flyktningpolitikk, mener Masud Gharahkhani.

Etter de sterke reaksjonen har flere av Ap-ordførerne bedt partiet om å hente asylbarna til Norge. Blant dem er Trondheimsordfører Rita Ottervik.

Støre: – Skal hjelpe der behovet er størst

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, viser til landsmøtevedtaket om å ta imot kvoteflyktninger som FN har valgt ut, og sier at partiets linje er å hjelpe der det er størst behov.

– Jeg har stor forståelse for at det er engasjement rundt situasjonen folk opplever i enkelte leirer, men Aps linje har altså ikke vært å fokusere på enkeltleirer, men å si at FNs lister gir oss den mest rettferdige og solidariske linjen, sier han.