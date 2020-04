annonse

Britisk etterretning har identifisert mer enn 43.000 personer som utgjør en potensiell terrortrussel mot Storbritannia – nesten en dobling på tre år.

The Times melder at etter terrorangrepene i 2017 på London Bridge og Manchester Arena, ble det avslørt at britisk innenriksetterretning, MI5, hadde rundt 23.000 daværende og historiske mistenkte terrorister på radaren.

Dette tallet inkluderte 3.000 «personer av interesse» som var under aktiv etterforskning, samt 20.000 mennesker som hadde blitt etterforsket i fortiden, og som MI5 konkluderte med at kanskje ville kunne utgjøre en terrorfare i fremtiden.

Den sistnevnte gruppen er kjent som «lukkede personer av interesse» og inkluderte terrorister som Salman Abedi, som hadde vært under etterforskning, og senere drepte 22 personer i selvmordsbombingen i Manchester Arena 22. mai 2017.

Dobling

Data som ble publisert diskret av det britiske innenriksdepartementet i forrige måned – under de tidlige stadiene av coronavirus-krisen – viser at det er mer enn 43.000 personer som MI5 anser for å «utgjøre en viss risiko for å drive med terroraktiviteter» i Storbritannia.

Innenriksdepartementets rapport om terrorfaren har imidlertid gått igjennom en prosess av omklassifisering. Den inkluderer nå også individer som aldri har reist til Storbritannia, men som potensielt kan utgjøre en trussel, slik at britisk etterretning kan notifiseres hvis de ankommer landet.

Rapporten påpeker derfor eksplisitt at det høyere antallet individer ikke kan sammenlignes med tallet i 2017, og at den ikke betyr at det er dobbelt så mange personer internt i Storbritannia som utgjøre en terrorfare mot landet.