Har vist seg som en trygg og ansvarlig opposisjonsleder gjennom Covid 19-krisen.

Tirsdag gikk Sp-leder Trygve Slagsvold til topps i sosiale medier med utspillet om å kjøpe norske varer. Det traff tydeligvis en klangbunn. Som jeg har skrevet i Resett før, er det nok mange som føler seg maktesløse, men likevel ønsker å bidra i denne krisen. Å handle norske matvarer er noe alle kan gjøre.

Gjennom krisen har også norsk mat vært et stikkord. Vedum og Senterpartiet har gang på gang påpekt fraværet av debatt om norsk matsikkerhet før krisen. Det blir vi nå straffet for, og det er på tide å få en debatt om hvorfor norsk jord står brakk og landbruk legges ned.

Trygg og ansvarlig

Gjennom Covid-19-krisen har han vist seg som en trygg og ansvarlig opposisjonsleder, som sammen med de andre partiene på Stortinget har klart å lose landet gjennom det som kanskje er den mest alvorlige krisen vi har opplevd siden andre verdenskrig.



Vedum har vært en tydelig støttespiller for regjeringen, samtidig som han ikke har vært redd for å pirke borti ubehagelige spørsmål.

Sentral

Vedum var sentral sammen med blant annet Frp da Stortinget sørget for at regjeringens fullmakter med Corona-loven ikke ble for omfattende.

Han uttalte også allerede 29. mars at krisen må føre til en gransking, noe etterhvet også statsminister Erna Solberg har gått med på.

– Så snart denne krisen roer seg, må vi gå gjennom situasjonen og sikre at totalberedskapen er på plass for det tilfelle at vi rammes på nytt, sa Vedum til VG.

Å være opposisjonsleder i en krise er et større ansvar enn vanlig. De vanlige politiske debattene er det knapt noen som er interessert i. Det er noe Vedum ser ut til å beherske. Han er rolig, stødig og samtidig seg selv, slik vi kjenner ham, blid og smilende, om enn litt mindre fleipende enn vanlig.

Det er som regel en fordel å være i posisjon når det er ekstraordinære kriser, og det ser vi da også på den økte oppslutningen om Høyre. Men Vedum har klart å markere seg også i opposisjon. Det er godt gjort.

