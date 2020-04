annonse

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan time bestilles for teoriprøve og skranketjenester.

– Dette er et tilbud til dem som ikke kan bruke de digitale tjenestene våre og som må møte på en trafikkstasjon. Omtrent halvparten av trafikkstasjonene våre åpner for timebestilling fra mandag, men det blir et begrenset tilbud for å redusere risikoen for smitte. Vi legger ut timer fortløpende etter hvert som flere trafikkstasjoner får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av pleksiglass, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Du kan bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, for eksempel fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy.

Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring. Alle oppkjøringer er avlyst ut mai. Har du allerede time til kjøretøykontroll, trenger du ikke bestille time i skranken.

Det er bare de som har bestilt time, som slipper inn på trafikkstasjonen. Time kan bestilles på vegvesen.no.