Jarlsberg Travbane vil som den første norske banen åpne for kjøring og spill allerede søndag.

Helsedirektoratet åpnet torsdag for at det kunne kjøres travløp i Norge igjen etter at det ble satt på vent da koronaviruset slo ut. Forutsetningen er at de berørte kommunene gir klarsignal.

Det har Tønsberg kommune gjort. De har sagt at de kan arrangere løp innenfor de rådende smitteverntiltakene.

I de siste ukene har norske spillere måttet nøye seg spill fra Sverige. Det blir det en endring på fra nå av.

– Vi jobber for fullt hele dagen, men programmet er ikke klart ennå. Det blir også spill mandag og tirsdag, sier Øystein Dale, daglig leder på Jarlsberg Travbane til NTB.

Ifølge Trav og galoppnytt skal det være seks løp hver dag på Jarlsberg hvor kjøringene skal skje på ettermiddag/kveldstid. Det skal kjøres fra 18.15 søndag, 18.55 mandag og 16.20 tirsdag.

Det Norske Travselskap (DNT) jobber også med å åpne løp på andre baner. De største norske travbanene er Bjerke (Oslo), Biri, Momarken, Klosterskogen, Sørlandet, Forus, Bergen, Leangen og Harstad.

– Etter at helsemyndighetene ga sitt klarsignal er det nå opp til kommunelegene rundt om å bestemme om de vil tillate kjøringer. Vi er i en prosess og håper å få til løp på andre baner, sier generalsekretær i DNT, Svein Morten Buer, til NTB.

Flere norske travtrenere og kusker har kjørt og konkurrert i Sverige den siste måneden. Buer kan glede seg over at travkjøringene fra søndag endelig er i gang igjen.

– Det er viktig både for travsporten og ikke minst for trenere og kusker som har dette som næring, sier han.

– Blir det noe problem med kusker som har vært i Sverige og kjørt?

– De som har vært i Sverige og kjørt må forholde seg til karantenereglene og vente i 14 dager før de får kjøre på norske baner, sier Buer.

