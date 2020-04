annonse

Erling Borgen drømte en gang om å få jobb i Dagbladet. Nå finner han ikke lenger noen grunn til å lese avisen.

Erling Borgen (født 1948) er en norsk professor, journalist, filmskaper, forfatter og samfunnsdebattant. Han er professor i samfunnskritisk dokumentarisme ved Høyskolen i Lillehammer. Han står bak en rekke kontroversielle dokumentarfilmer, blant annet Et lite stykke Norge, som oppdragsgiver NRK nektet å vise.

I et innlegg på Facebook tar Borgen et kraftig oppgjør med utviklingen i Dagbladet, avisen han en gang drømte om å jobbe for.

«Det smerter meg på en måte å skrive denne lille epistelen om Dagbladets utvikling og forfall. Da jeg var ung journalist, hadde jeg den store drømmen om å få jobb i den avisen jeg så på som den beste og mest interessante i Norge. Det fikk jeg ikke.»

En gang var Dagbladet Norges beste politiske avis, mener Borgen. Avisen «utfordret, satte dagsorden og forandret Norge og norsk historie».

Forfall

Selv om Dagbladet fortsatt har noen dyktige journalister er det nå lite å juble over:

«Avisen har fortsatt Norges beste lederskribent (John Olav Egeland). Men ellers finnes det omtrent ingen grunner til å lese avisen, bortsett fra noen få kulturanmeldelser.»

Forfallet beskrives i avslutningen:

«I min innestengte korona-tilværelse har jeg fulgt ekstra nøye med i avisens oppslag på nett de siste ukene. Det er triste saker og en patetisk blanding av sex, fyll og hornmusikk.»

Reaksjoner

I kommentarfeltet får Borgen mye støtte. Flere beskriver Dagbladet som en daglig utgave av Se og Hør. Noen mener de norske mediene undertrykker ytringsfriheten, og spør hvem som orker lese slikt søppel. Andre stiller spørsmålet ved pressestøtten (Dagbladet får ikke pressestøtte red. anm.). Også NRK får gjennomgå.

Tora Hultgreen skriver: «Det er forresten noe lignende som skjer når det gjelder underholdningsprogram på NRK TV. Sludring og innholdsløst tomprat av en vennegruppe av kjendiser bosatt i Oslogryta.»

Paul Torvik Nilsen har tidligere jobbet for Dagbladet, og gir Borgen støtte:

«Har jo selv jobbet i Dagbladet, og har mye av samme inntrykk fra tidligere år – og nå. Sørgelige greier, det hele. Takk for at du setter ord på det, viktig, med din bakgrunn og erfaring.»

Erling Slyngstad-Hægeland har også en bakgrunn fra avisen:

«Veldig enig, Erling. Jeg var stolt fotograf i Dagbladet i 15 år. Ikke særlig stolt over all «gørra» avisa til tider leverer nå. Jeg husker en svært useriøs «avis» som het Søndag Søndag. Noen dager minner Dagbladet om nevnte blekke, bare at de er verre😢»

Knut Meiner spinner videre på sammenligningen med Se og Hør:

«Da fikk altså salige Knut Haavik rett. Han ble en gang spurt hva han ville det skulle stå på hans gravsten. Da svarte han: – Her hviler Knut Haavik, mannen som ødela VG og Dagbladet.»

Som avlslutning kan nevnes et uttrykk som verserer på Facebook, om hvordan man fortsatt kan ha nytte av Dagbladet:

«Hvis du er usikker på hva du skal mene om en sak, les Dagbladet, finn ut hva de mener, og så inntar du det helt motsatte standpunktet.»