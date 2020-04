annonse

Blant 350.000 kinesiske studenter i USA meldes det om økte fordommer som følge av coronaviruset, mens ensomhet og frykt preger manges tilværelse. – Uteliggeren ropte «ekle tispe» etter meg, forteller en kvinne i Los Angeles.

USA er nå blant dem som er hardest rammet av coronaviruset. Landet har over 614.000 smittede og 26.000 døde, hvorav 203.000 og 10.800 i New York City.

I takt med stigende smittetall har fordommer og rasisme mot kinesere i USA også økt, melder flere nyhetsmedier og interesseorganisasjoner.

En stadig hardere politisk debatt i USA påstås også å fyre opp under hatet.

– Begynte med Trump

En kvinnelig TV-produsent, som selv har startet informasjonskampanjen «Be Cool 2 Asians» for å bekjempe fordommer, forteller om sine egne opplevelser på gaten i Los Angeles.

– Jeg var ute og luftet hunden da en hjemløs mann begynte å rope «ekle tispe, dra tilbake til Kina», slo etter meg og forsøkte å sparke hunden min, forteller hun til South China Morning Post.

Hun løp hjem med mannen brølende etter seg. Kvinnen er klar på hvem som har skyld i elendigheten:

– Det begynte med Trump da han kalte det for Kina-viruset, og deretter eskalerte det. Nå er det en epidemi av hat, sier hun.

Tjenesten «Stop AAPI Hate» (Asian American, Pacific Islander), som tre asiatisk-amerikanske interesseorganisasjoner har opprettet, melder om over tusen tilfeller av utskjelling, unnvikelse og fysiske angrep, først og fremst i dagligvareforretninger og apoteker.

Sitter fast

Samtidig som skjellsord og fysiske angrep har økt, gjør stadig innstilte flyvavganger det vanskelig for studenter som ønsker å reise hjem til Kina.

South China Morning Post har også snakket med en student i California, som forteller at han på slutten av sitt første studieår sitter mutters alene i rommet sitt på campus mens hans amerikanske klassekamerater har dratt sin vei.

– Jeg har to billetter i mai, men jeg er ikke sikker på om de flyvningene vil gå som planlagt. Det er ingen grunn til at jeg skal bli værende her, og det er en stressende opplevelse å være her helt alene, sier studenten.

På østkysten, nærmere bestemt i New York City, forteller en annen student at han personlig har opplevd «masse kjærlighet» mens coronaviruset herjer metropolen, tradisjonelt kjent som «The Melting Pot» (smeltedigelen) grunnet sin etniske og kulturelle diversitet.

– Men jeg er vitne til rasisme i offentligheten og ulikheter i helsesystemet, legger han til.

Rasialisering av pandemier

Økt sinofobi meldes også fra motsatt side av Atlanteren. I et meningsinnlegg hos Euronews gir migrasjonskonsulenten H. Barrow sine britiske landsmenn det glatte lag for deres behandling av asiater under corona-pandemien.

– Rasialisering av pandemier er dessverre ingen ny ting. Dette skjedde også under utbruddet av både SARS i 2003 og ebola i 2014. Smittsomme sykdommer blir et redskap for dem som ønsker å fremme et rasistisk narrativ, mener Barrow.

Barrow jobber i det kommersielle rådgivningsforetaket Immigration Advice Service, som bistår folk med å innvandre til Storbritannia, Canada, USA og Australia.

– Kinesisk-britiske borgere født og oppvokst i Storbritannia sier de er sønderknust fordi andre briter har vist stålhard fiendtlighet mot dem. Resultatet er at hundrevis av lokale kinesiske bedrifter sliter med å holde hodet over vann mens sinofobien skyller over dem, skriver Barrow videre.

Hun viser til at noen kinesiske restauranter har opplevd halvert omsetning, og kaller dette «mer tilslørte former for antikinesiske følelser som lenge har funnes i vestlige nasjoner».

Historiebøkene gir kanskje Barrow rett. Sent på 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet ble kinesere omtalt som «den gule fare», en utvikling som endte med at kinesisk innvandring til USA ble bannlyst med The Migration Act i 1924.