Dere har en vanskelig tid nå der vanskelige avgjørelser må tas. Jeg tror vi alle har forståelse for at i unntakstider må unntakslover gjelde.

Men det kan ikke være slik som det inntil nylig har vært – at vi har et konglomerat av forskjellige karantenebestemmelser av ganske varierende art. Jamfør fargekartet av Nord-Norge med de forskjellige bestemmelsene. Vær så snill enten å ta mer styring ved senere kriser, eller overlat til fylkeslegene å bestemme mer med mye klarere retningslinjer!

Det er uhørt at lokale formannskap og kommunestyrer skal bestemme her. Ja, jeg skjønner jo at dere prøver å gjøre det i god mening, men: Jeg har selv sittet 4 år i formannskap og 12 år i kommunestyre og jeg spør rett ut: Hvilke kvalifikasjoner hadde jeg, og vi andre, for å ta slike avgjørelser? Ingen!

Eller i alle fall ikke noen flere enn alle andre rundt omkring. Dessuten er faktoren av lokale motsetninger, bygdedyr, jantelov og personlige motsetninger ganske så stor. Så at vi som lokale politikere vet best – ja, det er iallfall bare delvis sant.

Så var det og er det utallige saker der fylkesmannen overkjører oss, og Storting og Sameting, så det lokale selvstyret ellers er ganske så begrenset. Så brukes jo dette med karantener også for alt det er verdt med her tanke på «søringskomplekset» her i nord. Å høre på TV ordførere i for eksempel Bardu og Båtsfjord er rett og slett bare trist.

Liv og helse er viktigst! Ja! Men så måles det jo i penger allikevel. For næringslivet må jo gå sin gang – ellers blir det for dyrt! Og når enkelte arbeidere får unngå karantene så bør jo absolutt nære pårørende få lov å komme i begravelser uten å måtte gå i karantene. Jeg mener at de har vel så store grunner som de som skal på jobb!

Slik det nå har vært med så mange lokale bestemmelser er det ikke holdbart. Så enten: Alt er likt for hele landet. Eller: Da Norge er langt og ikke likt over alt så må det iallfall være fylkesvis eller distriktsvis likedanne bestemmelser – som fylkeslegene da tar i samarbeid med regjering – og som følges opp juridisk av politimyndigheten. Slik som nå da lokale kommunestyrer oppkaster seg til – eller blir pådyttet – å ta rollen som politi – og i visse tilfelle oppfordre til angiveri – er ikke sunt for et demokratisk samfunn!

De lokale ser ikke helheten. Når lokale nemnder sitter i møte så er det kun det viktigste på kort sikt som gjelder – så lavt smittetall som mulig og helst ingen smitte! Alle snakker for «sin syke mor».

Men det handler om mer også. Etter coronakrisen må vi regne med stort behov for psykiatriske tjenester og stor selvmordsfare, konkurser, samlivsbrudd, og så videre som en følge av krisen og flere som dør fordi viktige operasjoner er blitt utsatt.

Det er eksperter som har uttalt at de er like mye redd for dødsfall som følge av coronakrisen, etter den, som under den! En slik helhetsvurdring vil iallfall ingen lokale nemnder makte å ta. De tar heller neppe høyde for en eventuell bemanningskrise etter krisen.

Og, kjære statsminister: Be også NRK om å være litt edruelige

Det er ikke rart at mange nå kvier seg for å sende barna i barnehage og på skole slik som NRK har holdt det gående. Tenk i flere uker å sende 12 timer daglig om corona! Ja, de har informasjonsplikt, men det får da være grenser. De svakeste sjelene blir skadelidende av så mange og lange sendinger, og de har ikke forstand eller vilje til å skru av eller bytte kanal. Det måtte da være nok å ha en time ekstrasending for eksempel tre ganger i døgnet, da de som hele tiden vil være oppdatert bruker nettet. Tenk på de gamle og ensomme ved neste krise! Også trenger NRK ikke å være så sjåvinistiske som de er på vegne av Norge. Først om lang tid, ett år? Vet vi hvem som var den klokeste av Norge og Sverige.

Nå leser de opp tallene hver dag, som om det var dagens lotto-tall der Norge er vinneren og Sverige taperen. Det formidles i alle fall sånn. Det bør NRK være for gode til!

En bønn fra en forhenværende lokalpolitiker.