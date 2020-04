annonse

Koronakontantstøtten for bedrifter skal etter planen lanseres fredag, men kan bli forsinket mens Norge venter på godkjenning fra EØS-tilsynet Esa.

Portalen der koronarammede bedrifter kan søke om penger til å dekke faste utgifter, skulle vært klar fredag. Samme dag melder NRK at regjeringen ikke kan si når den kan lanseres. Årsaken er at den må godkjennes av Esa, overvåkingsorganet som skal sikre at det ikke gis statsstøtte i strid med EØS-avtalen.

– Vi har god dialog med Esa for å finne avgrensninger som ivaretar hensyn som er viktige for oss og er i tråd med statsstøtteregelverket. Vi tror og håper godkjenningen vil komme på plass i løpet av dagen, sier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet Therese Walen til kringkasteren.

Esa opplyste til NTB fredag formiddag at de ventet på det offisielle varselet fra Norge, og at de vil se på saken så fort de har fått den på sitt bord. En time senere opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at den såkalte notifikasjonen var sendt.

Så snart forskriften er på plass, vil departementet komme med mer informasjon om når portalen blir åpnet, opplyser Walen. Målet er at det skal skje kort tid etter at ordningen er godkjent.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen. Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene.