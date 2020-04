annonse

Over 2,2 millioner mennesker i verden har fått påvist koronasmitte og for over 150.000 har det endt med døden.

USA har flest døde, 35.481, etterfulgt av Italia med 22.745, Spania med 19.478 og Frankrike med 17.920.

Lilleputtstaten San Marino har med sine 39 døde flest i forhold til folketallet, etterfulgt av Andorra og Belgia.

Pandemien rammer imidlertid svært ulik innad de enkelte land og aller verst i storbyer.

Delstaten New York står for nesten halvparten av alle koronadødsfall i USA og har nå 85 døde per 100.000 innbyggere. Det er nesten 30 ganger flere enn i Norge, sett i forhold til innbyggertallet.

Fakta om koronautbruddet i Norge

* 161 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 137 døde som var varslet til FHI fredag klokka 8, var 84 år. 53 prosent av de døde er menn.

* 6.923 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert klokka 15 fredag.

* Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner.

* 50 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 27 prosent er smittested ukjent.

* Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, er 0,68 siste døgn.

* I alt 165 koronapasienter var fredag ettermiddag innlagt på sykehus.

* 118 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 21 i Helse vest, 14 i Helse Midt-Norge og 12 i Helse nord.

* 65 pasienter ble fredag behandlet på intensivenhet.

* Gjennomsnittsalder på alle de 189 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent er menn. Det er registrert 23 dødsfall ved intensivenhetene.

* 136.236 personer var per onsdag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive.

* Per fredag ettermiddag var 1.324 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset, ifølge VG.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )