Guvernør Andrew Cuomo i delstaten New York går til frontalangrep på president Trump, etter sistnevntes kritikk av at delstatene har bedt om føderal hjelp.

– Hvis han sitter hjemme og ser på TV, kanskje han burde komme seg opp og komme seg på jobb, sier Cuomo, ifølge VG.

– Vi trenger å få testet, og det trenger vi penger til.

Delstatenes makt

Guvernøren slår videre fast at han ikke tar noen leksjoner i USAs grunnlov fra presidenten.

– Det eneste han gjør, for å være ærlig, er å si at det er opp til delstatene å avgjøre når man skal åpne igjen. Forresten, det har alltid vært opp til delstatene. Jeg trenger ikke presidenten til å fortelle meg at jeg er guvernør. Og jeg trenger ikke presidenten i USA til å fortelle meg hva som står i delstatenes makt. Det er gjort av Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, James Madison. Det er de som ga meg den makten. Jeg trenger ikke presidenten i USA til å lese grunnloven for meg.

