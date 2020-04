annonse

Regjeringen har vraket alle stortingsforslag fra opposisjonen, især Senterpartiet, for å styrke Norge på jordvern, matproduksjon, radio og legemidler.

De siste fem stortingsårene har statsminister Erna Solberg, Høyre og Frp og de ulike regjeringspartnerne hatt 18 ulike forslag for å bedre Norges sikkerhet, men alle er blitt stemt ned av den konservative regjeringen. Mens Ap sto for to av forslagene, og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ett, kom Sp med femten av dem.

Det viser en oversikt fra Vårt Land , som har gjennomgått såkalte representantforslag, og har holdt utenfor forslag om ambulansetjenesten, norsk eierskap, kraftkabler, politireform og sykehusreformer, men tatt med alt som går på bedring av samfunnsberedskap.

– Vi kommer nå til å fremme mange av disse på nytt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Koronakrisen har aktualisert behovet for beredskap, ikke bare for sykehuskapasitet og verneutstyr, men også for egenforsyning av matvarer, behov for heimevernskapasitet og legemiddellagre.

– Altfor mye i Norge har vært tilpasset solskinnsdager. Men plutselig kan alt bli annerledes – fra matvarer til mobilnett, sier Vedum.