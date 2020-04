annonse

annonse

Hvilke bedrifter som får støtte i og hvor mye penger de får, vil være tilgjengelig for alle i søkbart format i en innsynsløsning som Skatteetaten skal levere.

– Åpenhet er et viktig virkemiddel for å hindre misbruk og sikre at ordningen har legitimitet, sa Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen om regjeringens kontantstøtteordning fredag kveld.

Det er Skatteetaten som skal forvalte kompensasjonsordningen til bedrifter, og som har ansvar for forsvarlig forvaltning og etterkontroll. Skattedirektør Hans Christian Holte opplyste at det er Skatteetaten skal levere den søkbare innsynsløsningen.

annonse

– Detaljene kan jeg ikke gi akkurat nå. Men vi vil ha denne løsningen klar i løpet av veldig kort tid, sier Holte til NTB.

– Etter hvert som opplysningene kommer inn, vil det også være åpenhet om hva som er tildelt, sier han videre.

Lørdag 18. april kan bedrifter som av staten har blitt pålagt å stenge, søke om kompensasjon. Mandag 20. april kan øvrige bedrifter og selskaper levere sine søknader.

Hvis alt går som planlagt, så vil pengene være på konto hos de første bedriftene allerede på mandag.

annonse

NHO mener kompensasjonsordningen må bli mer treffsikker

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med at kompensasjonsordningen for bedrifter er på plass, men at både «for små» og «for store» bedrifter taper på ordningen.

Han peker på at med en egenandel på 10.000 kroner i måneden og minste utbetalingsbeløp på 5.000 kroner vil mange små bedrifter få lite eller ingenting, til tross for stor omsetningsnedgang.

I ordningen er det også satt et tak på 80 millioner kroner i utbetaling per bedrift i måneden. Og alle beløp over 30 millioner kroner blir avkortet med 50 prosent. NHO mener at avkortingen fører til ulik behandling av store virksomheter, og at dette er konkurransevridende.

annonse

– Man kan ikke ha en ordning som straffer de minste og største – det strider mot intensjonen og er direkte urettferdig. Vi må hjelpe bedriftene tilstrekkelig skal vi unngå unødvendige konkurser og arbeidsløshet, derfor forventer jeg at myndighetene endrer ordningen, sier Almlid.