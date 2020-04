annonse

«Alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil», sa statsministeren til Høyres sentralstyremøte to uker før Norge ble stengt ned.

Erna Solberg og Høyre nyter for tiden en sterk popularitet på meningsmålingene. Det er ikke overraskende. Solberg er på sitt aller beste i den rollen hun nå innehar, som en samlende og samtidig styringsdyktig leder.

Som Høyreleder tok hun partiet vekk fra det mange oppfattet som en for markedsliberalistisk politikk og nærmere sentrum av norsk politikk i økonomiske spørsmål. Dette, sammen med styringsslitasje og kraftig kritikk fra Gjørv-kommisjonen av de rødgrønnes behandling av 22. juli-krisen, var en viktig grunn til at hun vant valget i 2013 og også til at hun beholdt makten i 2017.

Men selv om Høyre nå fosser frem på meningsmålingene, er det fortsatt store og viktige spørsmål som vil presse seg frem i tiden fremover.



Covid-19 får store konsekvenser. Om menneskeliv kunne ha blitt spart er vanskelig og trolig umulig å si. Hva man kunne ha gjort for å hindre den økonomiske nedkjølingen landet nå gjennomgår er også vanskelig å slå sikkert fast.

Men det er samtidig åpenbart at det i etterdønningene av denne krisen vil bli stilt store og viktige spørsmål.

Noen av spørsmålene er også ganske enkle. Som Resett grundig har dokumentert, var det fullt mulig å forutsi konsekvensene av pandemien og hvordan det ville ramme menneskeliv og økonomi.

Det er sannsynlig at det likevel var klokt å vente med å innføre de mest gjennomgripende tiltakene, for ikke å ramme norsk økonomi for hardt. Men et åpent spørsmål er likevel hvorfor det kom fly til og fra Norge fra områder sterkt rammet av smitten, tett opp til de mest omfattende tiltakene gjennomført utenom krigstid ble innført.

Et av disse spørsmålene sendte Resett Statsministerens kontor 13. mars.

Til Høyres sentralstyremøte 1. mars uttalte statsminister Erna Solberg følgende:

«Alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil».

Hva tenker statsministeren i dag om denne uttalelsen, i lys av den nåværende situasjon?

Vi har fortsatt ikke fått svar. Det er kanskje ikke så overraskende.



Men disse og andre spørsmål vil nødvendigvis komme opp i etterkant av krisen. Det har Solberg allerede erkjent, ved at hun har sagt på pressekonferanser at det må bli en evaluering av tiltakene.

Også Arbeiderpartiet kunne i etterkant av 22. juli nyte godt av det man på meningsmålingene kan kalle et «styringstillegg». Men da konklusjonene fra Gjørvkommisjonen ble klar, var det rammende for partiet.

På samme måte kan en evaluering, om den er klar før valget i 2021, kunne bli rammende for den sittende regjeringen. Og da kan dagens høye tall vise seg å være kun en kortvarig bølgetopp.