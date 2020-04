annonse

annonse

For å unngå at varer går til spille har Verdal kommune tillatt skjenkesteder å selge unna alkohol på prisnivå med butikk og vinmonopol. Bergen kan følge etter.

Onsdag informerte Verdal kommune om at stengte skjenkesteder i en kort periode vil kunne få ha salgsbevilling for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 vol. prosent, for å få omsatt varelager som ellers kunne gå til spille. Dette gjelder også i Steinkjer. Ordningen varer foreløpig fram til 5. mai, og hensikten er å selge unna varelager på mineralvann, flaske- og boksøl og sider.

– Vi vil kunne praktisere dette ved at bevillingshaver har salgspunkt på et veldig begrenset område og kun over disk, i et begrenset tidsrom. Prisnivå med dagligvare / vinmonopol, slik at det ikke blir konkurransevridende på noe måte, understreker kommunen.

annonse

Store volumer

Bystyrerepresentant og Høyre-politiker Eivind Nævdal-Bolstad i Bergen foreslår noe lignende der, etter at lokale serveringssteder frykter tusenvis av liter med drikke går ut på dato snart. For store volumer er det allerede for sent.

– Jeg har diskutert dette med en del aktører i Bergen, og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Det kan være ett steg på veien for å få inn noen kroner, sier han til Bergens Tidende.

Avisen har loddet stemningen hos utelivet, der de er positive, men påpeker at en avgjørelse må komme raskt.

Tom Greni, som driver tolv serveringssteder, venter for øyeblikket på folk fra Hansa bryggeri som skal hente og destruere 8.300 liter øl på tank.

annonse

Ikke tema ennå

Bergen kommunes finans- og næringsbyråd Erlend Horn (V) opplyser at næringslivet selv ikke har foreslått dette i dialogen med kommunen. Dermed har take away-alkoholen ikke vært noe tema i Bergen.

«Dersom denne typer søknader kommer, må det som andre henvendelser selvsagt vurderes», heter det i det skriftlige svaret.

Det hindrer ikke Nævdal-Bolstad i å drømme om å gå enda lenger enn Verdal i et eventuelt vedtak, og utvidet til å kunne ta med vin også.

– Ingenting hadde gledet meg mer enn om jeg kunne ha gått på Colonialen i morgen for å hente takeaway-mat, og samtidig kunne fått med en flaske god, anbefalt vin, sier han.