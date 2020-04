annonse

annonse

Rett før påske ble vedkommende pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling, mistenkt for mange omfattende grove bedragerier. Ungdommen har familiebakgrunn fra Tyrkia.

Anklagene gjelder et stort antall grove bedragerier, hvor en rekke personer har blitt lurt til å overføre penger til den pågrepne. De anmeldte forbrytelsene har kommet inn fra politidistrikt over hele landet, og de er gjennomført med samme fremgangsmåte.

Les også: Mann fra Tyrkia siktet for tre voldtekter – rømte til Finland

annonse

Politidistriktene vil nå etter hvert samordne etterforskningen, slik at man får en fortegnelse over omfanget og en oversikt over eventuelle andre som kan være involvert i den pågrepnes kriminelle virksomhet. Siktelsen vil derfor trolig bli utvidet.

Under fengslingsmøtet fremkom det at den bedragerimistenkte stort sett har benyttet samme modus. De berørte ble oppringt av en person som utga seg å være fra politiet, banker eller tilsvarende institusjoner, hvorpå det ble informert at det hadde oppstått en feil med deres kontoopplysninger med mer. Deretter fikk bedrageren lurt til seg sensitiv informasjon som medførte at kontoopplysningene ble misbrukt, slik at penger ble ført ut fra de respektives konti. Det er også tatt opp lån på bakgrunn av noen av de fornærmedes personalia.

Les også: Ulovlig innvandrer tvangsutsendt – fire måneder senere kom han tilbake

Anmeldelser, politirapporter og kontoutskrifter viser at den pågrepne kan knyttes til pengetransaksjoner som de bedratte ble villedet til å gjennomføre.

annonse

Den pågrepne har forgjeves vært innkalt til politiavhør gjentatte ganger. Politiet har også ved flere anledninger forsøkt å pågripe ham, men han har vært vanskelig å få tak i, da han blant annet har oppholdt seg i utlandet.

Da den det her gjelder ble fremstilt for varetektsfengsling, fremkom det at han allerede har oppsøkt flere yngre personer og forsøkt å påvirke dem. Påtalemyndigheten viste også til at omtalte skal ha truet med å ødelegge for personer som ikke vil hjelpe ham.

Oslo tingrett tok politiets begjæring om fengsling i fire uker til følge, samt at nevnte person i første omgang fikk brev- og besøksforbud i to uker.