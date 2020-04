annonse

Italienske myndigheter melder om 482 nye koronadødsfall siste døgn. De daglige smitte- og dødstallene er nå betydelig lavere enn i slutten av mars.

Det samlede tallet på registrerte koronadødsfall i landet er 23.227, ifølge tall som helsemyndighetene la fram lørdag kveld.

482 nye dødsfall er den laveste stigningen siden 12. april. Fredag var det registrert 575 nye dødsfall, dagen før var det 525.

Det daglige tallet på nye smittetilfeller og dødsfall har sunket mye siden slutten av mars. Men nedgangen er ikke så stor som mange hadde håpet på i det hardt rammede Italia, som har vært nedstengt i nesten seks uker.

Dødstallet per 100.000 innbyggere i Italia er nå 38,7. Det totale tallet på døde er det nest høyeste i et land etter USA, som har over 37.000 døde. Men til sammenligning har USA kun 11,1 døde per 100.000 innbyggere.

Antall registrerte smittetilfeller i Italia var lørdag 175.925, opp 3.491 fra fredag.