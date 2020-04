annonse

Politisk redaktør Lars West Johnsen i Dagsavisen skriver at Donald Trumps presidentskap vil stå igjen som det svakeste i amerikansk historie, hvis man i det hele tatt skal anerkjenne jobben han gjør med å kalle det et presidentskap.

Han mener altså at historien vil være brutal mot Donald Trump.

– Han har panisk prøvd å skjule sin egen inkompetanse i møtet med viruset gjennom konstruerte tidslinjer og ved å skylde på WHO for sendrektighet. Han toppet det ved å stoppe overføringen av midler til den internasjonale helseorganisasjonen, skriver Johnsen i Dagsavisen, og tilføyer:

– Det er så mye å ta Trump på. Det aller meste han har gjort, har vært feil.

Dagsavisens politiske redaktør skriver at Trump er en klovn og en gal solkonge. Han fremstår som et symbol på hvordan det går når politisk styring ikke tas på alvor. Han mener at Trumps politikk er en selskapslek for de rike og at velgerne blir manipulert gjennom sosiale medier.

– Trumps presidentskap er faktisk lyden av USA og verden som treffer bunnen. Og derfra er det bare en vei. Opp. Tilbake.

Johnsen er også kritisk til Trumps politikk om mindre styring, han mener at det har kommet som en rekyl. Viruskrisen har ifølge han vist at amerikanerne og vi alle trenger mer og sterkere politisk styring – og ledelse.

– Vi trenger et sterkt internasjonalt samhold, og mer overnasjonalitet som kan koordinere innsatsen. Krisa avslører også et USA som er overmodent for reform.

West Johnssen tror også at USA trekker seg tilbake og at Kina tar et skritt frem. Han skriver at Kina har tatt over rollen som verdens største aktør innen fredsbevarende operasjoner. Og da viruset kom til Europa, så kom ikke smittevernutstyr fra Washington, men fra Beijing.

– Den gule fare ble brukt nedsettende om asiatenes utfordrende framvekst på tidlig 1900-tall. Kina er stadig en utfordring. I Det hvite hus raver den oransje presidenten videre. Heldigvis er han på vei mot exit-skiltet, avslutter Dagsavisens politiske redaktør.

