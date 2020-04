annonse

Minst fire sivile ble drept og flere andre såret i angrep i Libyas hovedstad Tripoli fredag og natt til lørdag.

Det opplyser en talsmann for den FN-støttede regjeringen i Tripoli.

Tre sivile ble drept og 16 andre såret da flere granater slo ned i et boligområde i byen sent fredag kveld. Tidlig lørdag morgen ble en sivilperson drept og to politimenn såret i et rakettangrep i en annen del av byen.

Den FN-støttede regjeringen anklager styrkene til opprørsgeneralen Khalifa Haftar for å stå bak begge angrepene.

Haftar, som kontrollerer store deler av det østlige Libya, innledet i april i fjor en offensiv mot Tripoli.