annonse

annonse

Det er nå klart at Kina ikke er noen partner av USA. En vanskelig, men nødvendig, separasjon ligger foran amerikanerne. Nasjonalstaten må spille sin rolle.

Andrew A. Michta, dekanus på College of International and Security Studies på George C. Marshall European Center for Security Studies, har skrevet et lengre essay om forholdet mellom USA og Kina i lys av coronakrisen i tidsskriftet The American Interest.

Han innleder essayet ved å påstå at globalisering slik den eksisterer i dag kan være ved veis ende. Wuhan-viruset og den tilhørende elendigheten som den kinesiske kommuniststaten har sluppet løs på verden og sitt eget folk, har belyst store strukturelle feil i forutsetningene som ligger til grunn for ordningen.

annonse

Det viser seg at den radikale sammensveisingen av markeder, som skulle føre til «kompleks gjensidig avhengighet» mellom nasjoner, som teoretikere innen internasjonale relasjoner har spådd ville føre til en økning i global stabilitet, i stedet har ført en iboende skjør internasjonal økonomisk og politisk struktur, som forverrer usikkerheten i krisetider.

Effektiviserte forsyningskjeder

Micha skriver at logikken som har drevet dagens globaliserte handelsregime, har eliminert all redundans i globale forsyningskjeder over hele verden i jakt på effektivitet. Denne effektivitetsforbedringen har funnet sted ved å legge i forsyningskjeden til steder hvor arbeidskraftkostnadene har vært lave.

Les også: Forsker: Globalismens tid er forbi

annonse

I teorien burde ikke dette være problematisk. I takt med at land vokser sin økonomi og tar steget opp av fattigdom, vil dets konkurransefortrinn i form av lave lønningen bli overtatt av andre fattige land, som vil erstatte det i forsyningskjeden. En mer effektiv og billigere måte å produsere goder er alltid bedre i henhold denne tankegangen.

Geopolitikk

Professoren argumenterer med at slik tankegang ignorer derimot geopolitikk. Den var helt inkapabel til å forutse at Kina ville bygge videre på sitt tidlige konkurransefortrinn i form av lavtlønnede arbeidere til å låse inn en dominant og mer mektig posisjon i globale forsyningskjeder. Stordriftsfordeler har spilt en rolle, samt komplementariteten til de forskjellige produksjonssektorene som landet strategisk har utviklet, for ikke å nevne Kinas pressmetoder og korrupsjon.

Les også: Fremover vil relasjoner mellom verdens stater defineres av politisk realisme – uavhengig av hva norske politikere ønsker

Sluttresultatet har blitt at kostnadene ved å skifte produksjonen til fattige land med lavere lønnskostnader har blitt for store for vestlige selskaper som er i Kina. Verre er det at slik tenkning har lagt grunnlaget for at en monolittisk, totalitær og nasjonalistisk enhet med en visjon for å gjenopprette Kinas rolle i verden – Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) – har blitt voldsomt styrket.

annonse

Vinnere og tapere

Forskeren mener at i mangel på diversifiserte globale forsyningskjeder, blir handelsnettverk til handelshierarkier, som igjen skaper vinnere og tapere. I takt med at Kina har vokst til å bli den tilsynelatende uerstattelige kjernen i den globaliserte økonomien, har KKP forfulgt merkantilisme i sine kommersielle forbindelser med Vesten, som har vippet den harde maktbalansen til Kinas fordel.

Les også: Pandemien betyr spikeren i kista for dagens skjøre globaliserte handelsregime

I et økonomisk system som muliggjør fri flyt av teknologi og kapital over landegrensene, er diversifiserte forsyningskjeder avgjørende for å bevare statens suverenitet og regjeringers kapasitet til å effektivt handle i krisetider. Grunnen til at coronavirus-pandemien har vist seg å være så ødeleggende, er fordi den radikale sentraliseringen av forsyningskjeder i Kina har ført til at nedbrytingen i et enkelt produksjonsledd gjør at resten av systemet kollapser.

Globalisering, slik den har blitt forkynt og praktisert i løpet av de siste fire tiårene, har alltid handlet om å profittere av enorme mengder med sentralt kontrollert billig arbeidskraft. Mens mange store formuer har blitt gjort i Vesten, og vestlige forbrukere har dratt nytte av lave priser på konsumvarer som et resultat, har den største vinneren naturlig nok vært det kinesiske kommunistpartiets elite.

Forenelig med demokratiske styreformer?

Det grunnleggende spørsmålet er et om verdier: Er denne typen globalisering forenlig med frihet og demokratisk idealer? Michtas enkle svar er nei.

Les også: Kina viser muskler i Europa: Tvinger til aksept for Huawei

annonse

Ved å ignorere nasjonenes rolle i det internasjonale systemet, har globaliseringen implisitt redusert elitenes ansvar ovenfor resten av befolkningen og nedgradert velgernes stemme – og per definisjon demokratiske institusjoner – i disse spørsmålene. Ingen vestlige borgere, hvis de ble spurt, ville ha stemt for status quo – som er ensbetydende med arbeiderklassens fall, mindre sikkerhet, og at landene deres blir stadig mer avhengig av godviljen til en utenlandsk makt med usikre intensjoner.

Omprioritering og hjemflagging

Michta mener at USA trenger å starte en omprioritering av produksjon og investere i regionale av forsyningskjeder for å snu den negative utviklingen. Å komme dit vil imidlertid ikke være lett. Endring vil kreve insentiver – både positive og negative – inkludert endringer i selskapsskattekoder, subsidier, straffer, og kanskje til og med en innsats for å henge ut amerikanske selskaper til å oppføre seg på en annen måte.

Les også: – Nordmenn, forbered dere!

Alt dette må forklares og formidles til det amerikanske folket, som ganske enkelt vil måtte absorbere kostnadene ved dette paradigmeskiftet, selv om det betyr at prisene på forskjellige varer som man har blitt vant til å konsumere billig, går opp på sikt.

Nasjonalstatens comeback

Michta mener at for å få til dette, må den suverene nasjonalstaten tilbake i sentrum av det internasjonale systemet. Mens man burde fortsette å søke internasjonalt samarbeid i en rekke spørsmål som angår oss alle, bør forventningene til hva overnasjonal styring kan oppnå nedjusteres kraftig. Internasjonale organisasjoner kan aldri erstatte suverene nasjoner, og hvis de blir pålagt tvang, vil de rutinemessig omformes til stive og ineffektive byråkratiserte strukturer.

Les også: Dreiningen mot høyre i Europa har så vidt begynt

Mest av alt må demokratiske stater over hele kloden – som har en felles interesse i å bevare frihet i verden – samle seg. De må forstå at en Beijing-kontrollert global forsyningskjede – der statlige markeder og de facto treller dominerer økonomien – kan erstatte det frie marked og frie statsborgere slik vi kjenner det i dag.

Godt for noe?

Michta argumenterer med at noe godt kan komme fra den ødeleggende pandemien som det kinesiske kommunistregimet har påført verden gjennom sin ondskap og inkompetanse: Den sannsynlige nedgangen for entusiasme for globalisering slik den eksisterer i dag over hele Vesten.

Les også: Den sterkestes rett – tilbake til normalen

Etter tre tiår med intellektuell gymnastikk med sikte på å overbevise folket om at utflagging av produksjon og den tilhørende deindustrialiseringen er bra for dem, har oppgjørets time nå kommet for globalistene.

Siden slutten av Den kalde krigen, har vestlige eliter vært overbevist av ideen om at forskjellige «naturkrefter» i økonomien og politikken var på vei til å føre oss til en digital sammenkoblet modig ny verden. Der tradisjonelle hensyn rundt nasjonal interesse, nasjonal økonomisk politikk, nasjonal sikkerhet og nasjonal kultur snart ville bli erstattet av en fremvoksende, fredelig politisk global tilværelse.

Oppvekker

Professoren konkluderer med å kalle viruskrisen en oppvekker. Mens noen hevder at Vesten har våknet for sent til å effektivt motvirke dagens globale trender, tror Michta på folks evne til å samle seg i en krise, og på motstandskraften til vestlige demokratiske institusjoner.

Les også: Hva var viktigst i 1989: Berlinmurens fall eller Tiananmen?

I dag, mens vi kjemper mot Wuhan-viruset som tar opp all oppmerksomheten til myndighetene og helsevesenet, bør vi ikke miste synet på den grunnleggende strategiske utfordringen som Vesten konfronteres med i den nye post-globaliseringsperioden: En lang stormaktskonkurranse med det kinesiske kommunistregimet.

Det er en kamp vi ikke kan unnslippe, enten vi liker det eller ikke. Nå er det på tide å våkne, utvikle en ny strategi for seier og komme seg videre, konkluderer Michta.