Frp-politiker Ole Hovengen i Drammen får kritikk etter at han i et Facebook-innlegg kalte flyktninger for «skjeggebarn».

I innlegget argumenterer Hovengen mot at Norge skal ta imot flyktningbarn fra leirer i Hellas, og mener man risikerer at voksne menn bløffer om alder og identitet for å komme seg til Norge.

«Asylsøkende barn i Hellas er angivelig spesielt utsatt for korona; kan det skyldes at det er hersker usikkerhet om at de faktisk er barn i det hele tatt?”, skriver Hovengen.

Innlegget har fått navnet «Er skjeggebarn spesielt sårbare for korona?»

Nyhetsbyrået AFP meldte skjærtorsdag at til sammen ti EU-land er enige om å delta i programmet som ble kunngjort i begynnelsen av mars, for å hente inntil 1.600 sårbare mindreårige fra leirene på de greske øyene, som er sterkt overfylte.

Aftenposten skrev søndag at 19 tidligere statsråder fra Ap, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV har undertegnet et opprop hvor de ber regjeringen ta imot barn fra flyktningleirene i Hellas.

Liberal innvandringspolitikk

På henvendelse fra Drammens Tidende svarer Frp-politikeren at «skjeggebarn» er et ganske innarbeidet uttrykk brukt for å beskrive unge menn som sniker seg inn i asylkøen ved å utgi seg for å være barn.

– Men uttrykket er kanskje ikke så entydig som jeg har trodd. Personer med globalistisk perspektiv, som er for en mer liberal innvandringspolitikk, benytter de muligheter som byr seg til å forsøke å bringe meg til taushet. Det syns jeg er trist, skriver han i en SMS til avisa.

Kritikk

Fylkesleder Liv Gustavsen i Viken Frp kaller innlegget usmakelig.

– Det er en måte å omtale asylbarna på som vi i Frp ikke kan stå inne for. Det er ikke greit å kalle noen for «skjeggebarn», og jeg tar sterkt avstand fra innlegget, sier hun til Drammens Tidende.

Hun sier at hun er enig i at Norge ikke skal ta imot flyktningene, og at påpeker at det er ordbruken hun reagerer på.

– Hovengen kan uansett ikke få lov å bruke slike begreper. Dette har vi snakket med ham om tidligere. Jeg er lei av utspillene hans. Det er helt unødvendig å komme med slike utspill og forsure debatten på denne måten, sier Gustavsen.

Suspendert

Hovengen er allerede suspendert fra fylkesverv for Frp etter å ha vært aktiv på Facebook-siden til SIAN.

– Det kan ende med en ny sak mot ham. Vi må ta det videre herfra. Nå må han tilsnakkes igjen, og det vet han at ikke er akseptabelt, etter den forrige runden vi hadde med ham. Min oppfordring til ham er å rydde opp på Facebook, og ordlegge seg mer fornuftig i offentligheten. Det kommer jeg til å si til Ole, sier Gustavsen til DT.