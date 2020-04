annonse

Ingen nasjonale medisinske råd tilsier at et hytteforbud bør videreføres. Snarere tvert om, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i et vedtak.

– Kommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, så jeg forventer at fylkesmannen i det angjeldende fylke ser på det vedtaket, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB fredag.

Bakgrunnen var at Vinje kommune varslet at de på egen hånd ville videreføre hytteforbudet, når det nasjonale hytteforbudet blir opphevet mandag.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark tok statsråden på ordet, og konkluderte fredag kveld med at kommunens lokale forskrift er uforholdsmessig, melder Rett24.

I vedtaket heter det blant annet at man må kunne legge til grunn at det er vanlig å øke bemanningen i en kommune med 5.700 hytter i større utfartshelger.

«Vi stiller derfor spørsmål ved hvordan helsetjenestene i kommunen ordinært klarer å håndtere alle hytteturistene … Med karanteneforbudet har kommunen i tillegg forsikret seg mot at personer fra områder med mest smitte uansett må holde seg for seg selv … Det er ingen nasjonale medisinske råd som tilsier at et hytteforbud, uansett form, bør videreføres, snarere tvert om», fremgår det av vedtaket.