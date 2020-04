annonse

Arne Jensen i Norsk Redaktørforeningen frykter en fremtid der meningsbærere kun lar seg intervjue av medier de er «enige» med.

Nylig ble det kjent at Høyskolen Kristiania delte et Resett-intervju med skolens dosent Elin Ørjasæter på Twitter. Innlegget ble slettet fra skolens Twitter-konto etter en liten stund, med begrunnelse i at skolen ikke ville «assosieres med Resett».

– Et helt OK stykke journalistikk

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier imidlertid til Grafen at det ikke er noe å utsette på Resetts intervju med Elin Ørjasæter.

– Dersom du spør om det er noe etisk, eller for den saks skyld juridisk, å utsette på intervjuet med Elin Ørjasæter i Resett, så er mitt klare svar nei, sier Jensen.

– Dette er et intervju som kunne vært publisert mange steder og som er gjennomført etter vanlige standarder for denne typen intervjuer. Et helt OK stykke journalistikk.

Mediemangfold

Arne Jensen er bekymret for at det kan bli slik at personer i ulike posisjoner kun vil la se intervjue av medieaktører de er enige med politisk.

– Jeg tror på meningsmangfold og mediemangfold, og er tilhenger av at personer med faglige eller andre posisjonar som er sterke meningsbærere lar seg intervjue og formidler sine synspunkter via mange forskjellige medier og kanaler.