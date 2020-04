annonse

I disse dager leverer gammelmedia oss en rekke nyheter om viruset og dagliglivet rundt det. Det har blitt til en stor sensasjon, og vi blir regelmessig oppdatert i utviklingen.

Vi kan lese alt om virkningen, men sjelden om årsaken

Årsaken til at hele verden er stengt er ene og alene kommunistregimet i Kina. Hadde det vært et demokrati, i likhet med et annet land som ikke får lov til å delta i Verdens helseorganisasjon (WHO), Taiwan, så ville virusutbruddet ha forblitt lokalt med få berørte. Taiwan advarte også WHO om at viruset kunne smitte fra menneske til menneske allerede i desember 2019, men det ble ignorert.

WHO forholdt seg til informasjon de fikk av kommunistregimet

De hevdet at viruset ikke ville smitte andre. Samtidig ble legene som oppdaget viruset arrestert og tvunget til taushet. Ai Fen, legen som først oppdaget viruset er forsvunnet, og ingen vet hvor hun er.

Millionbyen Wuhan ble lukket

Den eneste informasjonen som kom ut var kontrollert av kommunistregimet. De hevdet at viruset kom fra flaggermus solgt på et kjøttmarked, og at de hadde lokalisert kilden. Men de solgte ikke flaggermus der. Leger var kjent med at viruset smittet fra menneske til menneske, men de var ikke i kontakt med Verdens helseorganisasjon.

14. januar skriver WHO på twitter at det ikke er noe smittefare.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China🇨🇳. pic.twitter.com/Fnl5P877VG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

Kommunistregimet var også kjent med smittefaren, men isteden for å melde ifra om det, så hamstret de smittevernutstyr i Vesten. De tømte lagrene. De kjøpte blant annet opp to milliarder ansiktsmasker. Da smitten spredde seg, så oppdaget flere land at de ikke hadde nok utstyr, slik som Australia.

11. januar advarte WHO mot reiseforbud

Det var på bakgrunn av informasjon de har fått av kommunistregimet. Da USA 31. januar innførte innreiseforbud for alle som de siste to ukene hadde vært i Kina, så protesterte kommunistregimet og henviste til WHOs anbefalinger om å ikke innføre reiseforbud.

