Kritikken mot Verdens Helseorganisasjon (WHO) er rettmessig, selv om den kommer fra Trump. Organisasjonen har bidratt til å skape en internasjonal pandemi. Dette mener Mahmoud Farahmand.

– Videre viser situasjonen rundt WHO at Vesten langt på vei har mislyktes i sin tilnærming til globale organisasjoner, skriver Høyre-politiker Mahmoud Farahmand i Nettavisen.

Han skriver at den 14. januar 2020 skrev WHO på Twitter at viruset ikke smittet fra menneske til menneske. Men 14 dager før hadde de blitt varslet av Taiwan om det motsatte. Taiwan fikk kontroll med kun 400 smittede og 6. døde, og det uten lockdown.

– Årsaken til at Taiwans advarsler ble oversett, og deres vellykkede tilnærming ikke nevnes, er det faktum at WHO på ordre fra Kina har utestengt Taiwan fra organisasjonen.

WHOs generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er tidligere helse- og utenriksminister i Etiopia som ledes av et av verdens mest undertrykkende regimer.

– En av WHOs hovedfunksjoner er ved gjennomsiktig, tidsriktig og klar kommunikasjon forhindre at smittsomme sykdommer spres og blir til globale pandemier. WHO har mildt sagt mislyktes, og dette skyldes ene og alene det faktum at man har latt land som Kina og deres like få overta viktige globale organisasjoner, skriver Farahmand og forteller hvorfor.

– WHO har på linje med mange andre internasjonale organisasjoner utviklet en svært uheldig kultur, som er befengt med varierende grad av korrupsjon, nepotisme og sterk politisering.