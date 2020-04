annonse

Flere strandede nordmenn beklager seg over det de anser som en tafatt utenrikstjeneste.

Med coronapandemien har de fleste land innført mer eller mindre rigide reiserestriksjoner. På Filippinene er mange nordmenn strandet per dags dato, uten mulighet for å komme seg hjem. Det er mulig å få tak i flybilletter, imidlertid til svært stive priser. Grunnet reiserestriksjoner mellom landsdeler er det også krevende for nordmenn å ta seg til steder der det er satt opp spesialavganger mot Norden.

En av de strandede på Filippinene er Øyvind Friksen, en mann i 40-årene bosatt i Moss, som befinner seg på øya Negros. Han forteller at det ikke ble gitt noe forvarsel før øya gikk i lockdown. Dermed ble det umulig for nordmenn å komme seg ut i tide.

– Øya ble låst på dagen. Det var ikke noe forvarsel. Det var ikke snakk om å gi oss to til tre dager for å komme oss ut. De låste øya ned på dagen, sier Friksen til Resett.

– Vi har jo vært i kontakt med ambassaden og UD. For fem dager siden tok de oss ikke seriøst. I begynnelsen var de ikke interesserte, og henviste bare videre til ditt og datt, og snakket om utenlandske flyselskap, hevder han, og fortsetter:

– I går ringte ambassaden og snakket med meg i en time, og det ser ut til at de nå begynner å ta oss seriøst. Men det ble bare snakk og tull og vas. Man kommer ingen vei.

Norske myndigheter på sidelinjen

Friksen er ikke imponert over norske myndigheters innsats.

– Norske myndigheter gir blaffen. De bare sitter på sidelinjen. De snakker om et nordisk samarbeid og henviser til danske og svenske fly. Men disse er fylt opp av dansker og svensker, så de kan vi ikke komme med. Nå er det snakk om at kanskje australske myndigheter kan få oss hjem, hevder han.

Foreløpig ser det ut til at Friksen er strandet til det er slutt på lockdown på øya Negros.

– Nå er jeg og en del andre strandet her, helt til det blir en åpning og ting begynner å skje. For min del må jeg leve på sparepenger, men de tar jo slutt en gang.

Mangelfullt helsevesen

Han har liten tro på at helsevesenet på Filippinene er i stand til å håndtere coronaviruset.

– De har jo ikke utstyr til å behandle folk her. Om du går inn på VG så ser det ut som om det er 4000 smittet på Filippinene, men det er helt sikkert minst 40 000 i virkeligheten, spekulerer Friksen.

Han er ikke alene. Resett har i løpet av de siste dagene mottatt flere henvendelser fra fortvilte nordmenn på Filippinene, som ikke kommer seg hjem til Norge. Godt og vel et titalls personer rapporterer at de er strandet, og at de ikke kommer seg hjem.

Vil hjem med sykt barn

En mann forteller at hans familie ble strandet etter å ha reist til Filippinene for en lenge planlagt ferietur. Hans kone er født på Filippinene, og deres datter har en kronisk anemisykdom. Denne tilstanden medfører at datteren har behov for medikamentell behandling kombinert med blodtransfusjoner.

Mannen har skrevet følgende i en e-post til UD og den norske ambassaden i Manila, som Resett har fått tilgang til:

«Som utdannet sykepleier og foreldre utfører vi denne medisineringen selv. Som en trygghet hadde vi tidligere, at vi kunne avbryte reisen om det skulle oppstå en situasjon hvor blodtransfusjon ville bli nødvendig. Situasjonen med pandemien, har fratatt oss denne sikkerheten. Blodtransfusjoner her er totalt uaktuelt.»

Mannen opplyser at filippinske flyplasser fortsatt er åpne for repatriering av utlendinger.

Tung situasjon

En kvinne forteller at hun reiste til øya Cebu for å besøke sin familie, sammen med sin tre år gamle sønn, i slutten av januar.

– Her vi bor får man ikke lov til å gå utendørs uten et såkalt karantenepass på deling, derfor går det mye i takeaway på døren. Denne situasjonen tar vi svært tungt, og ønsker å komme oss hjem til Norge, sier kvinnen i en kommentar til Resett.

Hun kan også opplyse om svært dyre flybilletter dagen før grensene ble stengt.

– Med returbillett 5. mai, var det for kostbart økonomisk å bestille billett hjem dagen før lockdown, på 20 000 kroner per person.

En mann, som også befinner seg på Negros, forteller at han skulle vært hjemme i Norge 1. april for å begynne i ny jobb. Hans opprinnelige flybillett var kansellert, og han fikk ny billett for utreise 15. april. Dessverre kunne han ikke komme seg til flyplassen, grunnet smitteverntiltakene på Filippinene.

Frykter kaos

En annen mann forteller Resett at han og hans kone og datter er strandet på øya Mindanao helt sør på Filippinene. Her finnes det muslimske geriljaer, og mannen frykter at situasjonen kan bli kaotisk.

– Situasjonen på Filippinene kan jo når som helst komme ut av kontroll, og hva gjør vi da? Det er mest for barnas skyld at man skulle ønske myndighetene brydde seg mer, konstaterer mannen overfor Resett.

– Sånn jeg har fått med meg så er det minimum et 20-talls norske barn på Filippinene. De ordnet jo fly for å hente folk fra Pakistan med letthet. Hvorfor gjør ikke norske myndigheter noe for å hente norske barn og innbyggere hjem? spør vedkommende.

Etter det Resett kjenner til er det mulighet for å sette opp såkalte «sweeper»-fly fra eksempelvis Cebu, men grunnet lockdown-situasjonen er det krevende for folk å reise mellom ulike landsdeler.

Varemangel

En mann som befinner seg i Toledo City forteller Resett at han simpelthen ikke har råd til å bestille flybillett med selskapene norske myndigheter sier de samarbeider med.

– Byen er stengt ned. Mangel på varer preger hverdagen, sier mannen i en kommentar.

– Situasjonen her kommer bare til å eskalere, med fattigdom og kriminalitet. Det blir ikke trygt for oss norske statsborgere her lenger.

Begrenset handlingsrom

Pressetalsperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet sier til Resett at det er vanskelig for myndighetene å ordne hjemreise for de som er strandet grunnet lokale restriksjoner.

– Vi har stor forståelse for at det kan være krevende å bli sittende fast i utlandet. Det er dessverre begrenset hva norske myndigheter kan gjøre for nordmenn på reise som har blitt sittende fast på grunn av lokale restriksjoner og smitteverntiltak. Norge har ikke mulighet til å påvirke andre lands smitteverntiltak. Vi har selv innført strenge smitteverntiltak som utenlandske borgere og andre land må respektere, slår Solberg fast.

Dessverre må noen belage seg på å bli der de er, forteller hun.

– Stengte grenser, stenging av luftrom, strenge karanteneregler, portforbud og unntakstilstand, begrensninger i transporten innenlands og andre restriksjoner innføres i stadig flere land. Dette gjør det vanskelig for flyselskaper og turoperatører å bistå med hjemreise for sine kunder, og noen må dessverre regne med å bli der de er inntil videre.

Råd og informasjon

Guri Solberg understreker at reiserestriksjoner i de fleste land er den utløsende faktor for hvorfor folk blir strandet.

– Utenriksdepartementet har lagt til rette for at svært mange nordmenn har kunnet reise hjem, men vi vil ikke klare å bistå alle. Vi må forholde oss til at smittevernhensyn legger stadig sterkere restriksjoner på inn- og utreise i mange land. Dette begrenser sterkt hvilke flygninger som kan gjennomføres og fra hvor, slår hun fast.

– Vi samarbeider med flere andre lands myndigheter for at flytrafikk kan opprettholdes, og for å sikre landingstillatelse og transitt for flyselskapene.

Solberg anbefaler strandede nordmenn følger med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.

– Til de som fortsatt er i utlandet gir vi råd og informasjon. Vi jobber systematisk med å håndtere de mest utfordrende sakene. Det er viktig at de som ikke kommer seg hjem til Norge, tar kontakt med sitt reiseforsikringsselskap og følger med på råd og informasjon fra lokale myndigheter.