Nicolai Tangen betalte hotell, opphold og flyreisen hjem da avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok på Tangens USA-seminar i fjor, fem måneder før han selv ble utnevnt til sjef i oljefondet.

Lørdag kveld varsler Norges Bank at de vil undersøke om reisen oljefondssjef Yngve Slyngstad var med på i november i fjor, var i tråd med bankens etiske regelverk, melder VG.

– Yngve Slyngstad har redegjort for at han ble invitert som ledd i bankens virksomhet. Slyngstad peker på at han skulle ha tatt rutefly hjem dekket av Norges Bank. Norges Bank vil nå gå igjennom reisen for å se til at den blir behandlet i tråd med bankens etiske regelverk, sier styreleder Øystein Olsen i Norges Bank i en kommentar formidlet til VG.

Avisen skrev tidligere lørdag om et seminar Tangen arrangerte ved sitt gamle universitet i Pennsylvania i november i fjor. Tangen, som i mars ble presentert som Oljefondets nye sjef, fløy inn gjester i to privatfly.

Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad var invitert som gjest og innleder på seminaret. Tangen dekket kostnadene for hotell, mat og drikke og underholdning i tre dager, samt hjemreise på businessklasse.

Slyngstad kunngjorde sin avgang 30. oktober, få uker før Tangen-seminaret 14. til 17. november i fjor. 26. mars offentliggjorde Norges Bank at Tangen skal overta etter Slyngstad.