Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen brukte millioner på å hente norske samfunnstopper på en spektakulær tur til USA.

Noen måneder før styrtrike Nicolai Tangen ble ansatt som sjef for oljefondet, brukte han mange millioner kroner på å fly inn norske samfunnstopper til konsert og konferanse til USA. Dette skriver VG.

Gjestene ble tatt med til USA i private jetfly, og ble påspandert tre netter på et Hilton-hotell, mat og drikke, og deltok på seminarer med verdens fremste akademikere, i tillegg til å få se show med Sting og Gregory Porter. Bare konserten med Sting kostet Nicolai Tangen ni millioner kroner. Hele opplegget fant sted i Philadelphia.

Privat arrangement

På bare én helg brukte Tangen, som snart skal forvalte alle nordmenns felles oljefond, mer penger på et seminar for venner og bekjente, enn mange mennesker opparbeider seg gjennom et helt liv.

– Jeg har regnet med at turen etter hvert ville bli kjent og det er helt greit for meg. Jeg har full tro på åpenhet rundt alt jeg gjør, også dette, selv om det var et privat arrangement, sier Tangen.

Ledende personer

Gjestelisten VG har fått tilgang til viser mange verdensledende personer innen sine felt, blant andre den tidligere britiske utenriksministeren William Hague og olympisk mester i seiling Annie Lush. Over 30 av de inviterte gjestene var norske, mens resten i all hovedsak har amerikansk og britisk bakgrunn. 130 personer deltok til sammen.

– Jeg har i mange år hatt en drøm om å samle de mest interessante menneskene i verden, innenfor fagfelt jeg har engasjert meg i og som opptar meg, sier Tangen.