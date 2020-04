annonse

Byrådsleder Raymond Johansen gleder seg til å åpne ølkranene i Oslo. Samtidig vil han ikke kjefte på folk som drar til nabokommuner for å slippe skjenkeforbud.

– Jeg så det var noen fra Statsministerens kontor som hadde tenkt å dra. Men vi har ikke fått meldinger om at det er stor trafikk på kollektivreiser, verken på båtene, bussene eller togene ut av Oslo og til nabokommuner for å drikke øl, sier Johansen (Ap) til NTB.

Han viser dermed til Aftenpostens sak om statsminister Erna Solbergs (H) rådgiver Peder Egseth, som planla en tur til Nesodden for å kunne drikke utepils på restaurant sammen med bekjente. Turen ble avlyst.

– Det har ikke jeg tenkt å mene noe annet om, enn at vi nå har en diskusjon om hvordan vi gradvis kan åpne skjenkingen her. Jeg har ikke noe behov for å moralisere over det, sier Johansen.

Åpner utelivet

Fredag kunne byrådslederen kunngjøre at Oslo forbereder en gradvis åpning av utelivet i hovedstaden, hvor all skjenking i barer og restauranter har vært totalstengt siden 21. mars for å begrense koronasmitte. Det er satt ned en gruppe med representanter fra bransjen som skal planlegge hvordan oppmykningen skal gjennomføres.

Johansen regner med at man igjen kan drikke pils på serveringssteder i Oslo innen slutten av mai.

– De får vi inderlig håpe, sier han, men er forsiktig med å antyde noen dato.

Ingen mørkemann

Det er regjeringen som har innført regler om at kun steder som serverer mat, får skjenke øl, mens Oslo har innført egne regler som forbyr all skjenking. Johansen understreker at skjenkeforbudet er faglig begrunnet og at det var smittevernoverlegen som rådet politikerne til det.

– Jeg er absolutt ingen mørkemann, og jeg unner folk en øl. Jeg gleder meg selv til å ta en øl sammen med folk, selv om det er to meters avstand. Men grunnen til at vi stengte er at folk ikke greide å overholde avstandsreglene.

– Men hvorfor er det lov å drikke kaffe på kafé, men ikke øl på restaurant?

– Slik jeg vurderer det, så blir jeg mer påvirket av øl enn jeg blir av kaffe. At man da både kan si dummere ting og bevege seg nærmere andre enn man gjør over kaffekoppen. Vi fikk jo meldinger om at det var trengsel både i baren og på do, sier Johansen.

Ikke «rocket science»

Han antyder at det kan være aktuelt å kreve at serveringsstedene må ha vakter for å sørge for at avstandsreglene overholdes.

– Det er jo ikke «rocket science» heller, å se at folk som er litt bedugget kanskje ikke er de absolutt flinkeste til å vurdere dette. Vi er bare opptatt av å redusere smittefaren og håper inderlig at vi kan få åpnet igjen. Oslo lider veldig under dette, ikke minst de som jobber i denne bransjen og eier serveringsstedene.

Som et lite plaster på såret kunne byrådslederen fredag fortelle at de har søkt Helsedepartementet om å få tillate at restauranter i Oslo kan tilby takeaway-øl og sider til sine kunder.

– Vi håper på positivt svar fra staten. Det vil gi restaurantene muligheten til å selge øl, sider og annet før det går ut på dato, sier han.