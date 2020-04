annonse

Et innleid Embraer Legacy-fly med syv styrtrike menn i alderen 40-50 år og tre kvinner i alderen 23-25 år, ble beordret til å fly tilbake til Storbritannia fra Marseille Provence lufthavn som de hadde landet på.

Rikingene hadde planlagt at helikoptre skulle ta dem til en luksusvilla i Cannes, skriver Dagbladet. Lokalt politi sørget imidlertid for at den planlagte luksusferien brått ble avbrutt.

– De prøvde å benytte seg av forbindelsene sine, og hadde noen få telefonsamtaler, opplyser grensepolitiet.

Helikopterpilotene fikk beskjed om å vende tilbake til basen sin, og ble bøtelagt for å ha brutt de franske lockdown-reglene.

Alle ikke-essensielle reiser i Frankrike har vært forbudt siden 17. mars, og en nylig skjerpet begrensning betyr at alle som kommer inn i landet bør ha et internasjonalt reisebevis som viser at reisen er av avgjørende betydning.

– Å krysse grenser fordrer en legitim eller presserende grunn, sier en talsperson for politiet.

Denne hendelsen skjedde angivelig lørdag 4. april, men den har ikke blitt kjent før en uke etter. Han som chartret privatflyet skal ha vært en kroatisk forretningsmann som angivelig driver innen finans og eiendom.