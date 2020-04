annonse

Russland oppfordrer USA til å redde den siste gjenværende bilaterale avtalen mellom landene om atomnedrustning.

New Start-avtalen utløper i februar 2021 og skal sikre at mengden kjernefysiske stridshoder reduseres til langt under antallet som var tillatt under den kalde krigen.

Til nyhetsbyrået Interfax sier viseutenriksminister Sergej Riabkov at det er uklart om USA er villige til å føre avtalen videre. Han sier at USAs forslag om å inkludere Kina i avtalen er «abstrakt og virkelighetsfjern».

Utenriksminister Sergej Lavrov inviterte fredag sin amerikanske motpart Mike Pompeo til nye forhandlinger. Russland har advart om at tiden er i ferd med å løpe ut, og president Vladimir Putin har flere ganger advart om farene ved et nytt våpenkappløp.

Russernes forslag om å forlenge avtalen er fortsatt en mulighet, sier Lavrov.

Ifølge Riabkov ber amerikanerne «konstant» Kina om å bli med i forhandlingene, men kineserne nekter å snakke med USA.

I fjor sommer ble en annen viktig nedrustningsavtale mellom de to landene skrotet, da INF-avtalen av 1987, som forbød de to stormaktene å utvikle og utplassere landbaserte mellomdistanseraketter og utskytingsrampene de avfyres fra. Forbudet gjaldt raketter med både atomstridshoder og konvensjonelle sprengladninger.

