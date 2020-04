annonse

annonse

Britiske myndigheter betalte 200 millioner kroner for testutstyr fra Kina. De virket ikke, og nå vil de kreve millionene tilbake.

To kinesiske bedrifter tilbød to millioner virustester for hjemmebruk til 200 millioner kroner. Prisen var høy, teknologien var uprøvd, og kjøper måtte betale på forskudd. Britene måtte også hente utstyret i Kina og ordne frakten selv.

Les også: NUPI: Vi kommer til å redusere avhengigheten av Kina

annonse

Britiske myndigheter valgte å kjøpe

På grunn av en ukontrollert virusspredning er det et dramatisk behov for testutstyr, og da kunne de love at utstyret ville være i hyllene i apotekene innen to uker. En kan ikke avblåse en pandemi uten å foreta testing.

Men det var et problem, skriver New York Times. Utstyret virket ikke.