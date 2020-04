annonse

Lest en lokalavis i det siste? Ikke jeg heller, og nå under koronapandemien er tiden kommet for å sanere den delen av norsk presse, som ikke er levedyktig og kan stå på egne ben.

Mye av årsaken til at jeg ikke finner det bryet verd å holde meg med en lokalavis er at jeg finner det meste av det jeg er interessert i og har behov av å bli orientert om helt gratis andre steder.

Gratis dødsannonser finner jeg hos begravelsesbyråene eller andre steder på nettet, jeg kan lese min hjemkommunes oppdateringer for koronaviruset på kommunale sider på nett og Facebook, jeg er dessuten ikke overvettes opptatt av å lese redaktørens eller redaksjonsmedlemmenes «tanker i disse koronatider» etc. etc.

Det er også verdt å huske på at enhver forening av en viss størrelse, enhver klubb, enhver artist eller politiker lokalt og på nasjonalt nivå osv. har sin egen nett- eller Facebook-side, der de selv formidler nyheter.

At avisene klipper og limer fra disse kildene nevnt ovenfor i så stort volum som nå gjør ikke disse nyhetene «mer nye» eller til «større nyheter».

Når avisene gjør denne «kopieringsjobben» og legger sakene de har lånt inn bak betalingsportal i egne aviser er det i egen interesse. De ønsker kun å tjene penger på deg og meg, selv om de innerst inne vet at nyhetene er å finne gratis et annet sted der ute på nettet.

Avisene mener i fullt alvor at det skal være slik, og forsvarer det med at det er viktig å ha «redaktørstyrte medier».

Fravær av fornyelse og griskhet har slått tilbake på avisene

Allerede før koronapandemien fikk norske aviser 2 milliarder i indirekte og direkte pressestøtte.

Distribusjonsordningene Posten holder oppe, for at gammelt nytt på papir skal treffe avisenes abonnenter der avisene selv ikke har avisbud, koster dessuten samfunnet 450 millioner.

For det er nemlig slik at det som kommer på papir er «gammelt nytt».

Nyheter er her og nå i vår digitale verden, og når avisene ikke har bedre fantasi enn at de ofte lar de samme sakene bli presentert digitalt, som det de også leverer i en printet versjon på papir, ja da «kannibaliserer» avisene sine egne nyheter, og faller for egen griskhet i fristelsen over å kunne tjene penger både på digitalt og printet salg av nyheter.

I mange år er det fra avisenes side sutret over at de treffsikre og rimelige annonseløsningene via Facebook og Google «stjeler» annonsepenger. Norske aviser har selv ikke kommet opp med bedre løsninger, men har fortsatt å bruke papir og å legge annonser inn i saker man må betale for å få lese.

Når norske aviser konfronteres med hvorfor de fortsetter å utgi papiraviser er svaret banalt, og det sies noen ganger i fullt alvor «…vi tenker på våre gamle, som ikke bruker data.»

Slik er det jo ikke. Godt voksne mennesker i dag har skaffet seg sin mobiltelefon, PC, iPad eller annet utstyr og leser helt greit nyheter digitalt, og de samme «gamle menneskene» opererer med egne Facebook-sider.

Det er kort og godt det at avisene ikke har kommet opp med noe bedre enn papir, som de kan tjene like mye eller mer penger på, at de fortsetter med dette.

Urimelig å gi mer «korona-støtte» til avisene enn annen næring

Mange andre bransjer opplever som følge av koronapandemien konkurser og nedleggelser.

At avisene skal ha særlig mye mer statlig støtte på toppen av det de allerede har fra før av, for å bli reddet ut av koronakrisen, virker urimelig.

Det er ingen grunn til at det må være en lokalavis i enhver liten by og det er trolig bare nostalgikere og ansatte eller eiere av avisene, som mener det fortsatt må være slik.

Og eierne det er altså noen ganske få konsern som Mentor medier, Amedia, Schibsted og Polaris media, som sitter med de fleste avisene på hånda, og soper inn millioner på pressestøtten.

«Kunstig åndedrett» fungerer ikke

Det er altså de facto slik, at folk ikke er villige til verken å kjøpe abonnement eller bruke penger på annonsering i så stort volum, at avisene er levedyktige og kan stå på egne ben.

«Kunstig åndedrett» ved pengeoverføring fra staten har ikke hjulpet og vil ikke hjelpe.

Trenden har økt de siste ti årene, og bortsett fra å sutre har ikke avisene selv i tilstrekkelig grad lagt om driften, for eksempel ved å heldigitalisere.

Ei heller er avisene i stand til i tilstrekkelig grad å egenprodusere kvalitetsstoff leserne er villige til å betale for, og mange av oss velger da bort riks- og lokalavisen, når vi finner såvidt mye av det avisene legger inn i betalingsportaler gratis formidlet andre steder.

Avisene har i flere tiår sutret over at «staten ikke viser ansvar», men det er altså avishusene selv, som må ta dette ansvaret.

Et gratistips til avisene er å legge vekk dyre distribusjonsordninger via papir, finne bedre og mer økonomiske administrative løsninger og optimale annonseløsninger som viser god treffsikkerhet for annonsørene.

Deretter kan avisene bruke det man sparer på disse endringene til å ansette flere og bedre journalister, som kan lage salgbart stoff folk bryr seg om å betale for. Ikke slik som i dag, at det klippes og limes sladder og pjatt, som folk finner fordummende og ikke vil betale for.

Avisbransjen er overmoden for sanering

Nå i koronatiden er annonsemarkedet nærmest helt inntørket, både lokalt og på riksnivå, og det inviterer til at avisbransjen saneres.

Avisbransjen har da anledning til å komme sterkere tilbake med bedre og færre avishus, som er heldigitalisert og levedyktige med høy kvalitet og fornuftige abonnements- og annonsepriser.

For ingen må tro det, at når koronapandemien er lagt bak oss, så vil avisene på egen hånd frivillig endre redaksjonell profil, skaffe seg rimeligere distribusjonsløsninger osv osv .

Det de nå ber om er mer penger for å kunne holde på slik de har gjort i mange år etter at den første digitale annonsen så dagens lys i 1994, og det vil si mer av det samme gamle verken leserne eller annonsørene er villige til å betale for.

Når norske aviser «angripes» og ikke får det de skriker etter av penger samles «presseklanen», og man trommer sammen stemmer i riks- og lokalmediene, som kan fortelle hvor viktige mediene er, at ytringsfriheten er truet og at «det frie ord står på spill».

Sik er det jo reelt sett ikke, for hadde avisene vært så viktige for oss, ville vi ha sørget for å kjøpe dem og annonsere hos dem.

Når dette faktum på et eller annet tidspunkt skal gå opp for norske politikere er vanskelig å si, for den frykten norske politikere har for komme i utakt med pressen er formidabel.

For hvilken politiker, med et ærlig ønske om å bli gjenvalgt, vil ha hengende på seg at han eller hun bidro til å «sette det frie ord på spill» eller «drepe ytringsfriheten» ved å akseptere fakta om at dagens aviser ikke kan drive videre på den måten de gjør, at «korona-penger» ikke løser det som er hovedproblemet eller at man rett og slett sier «nå kutter vi ut dette med pressestøtten.»