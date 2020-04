annonse

annonse

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde skriver på Facebook at Faktisk.no har vært inne på hans side og slettet et vedlegg.

– Vedlegget var hentet fra rights.no og i følge Faktisk.no skyldes sensuren et galt ord(!). Det er så man mister pusten, skriver han.

Les også: Tybring-Gjedde tok kraftig oppgjør med islam fra Stortingets talerstol

annonse

Tybring-Gjedde kommer med noen alvorsord til faktisk.no:

– Verden er ubehagelig. Men hvorfor ikke gjøre et forsøk på å gjøre den litt bedre? I stedet for å støtte opp om de som unnskylder og bortforklarer islamistenes forbrytelser mot sine medmennesker, hvorfor ikke slå et slag for verdigheten til de som rammes av overgrep i islams navn. Trond Giske er en bagatell i denne sammenheng. Det dere burde avsløre i deres iver etter å kvele samfunnsengasjementet er islams mange overgrep mot menneskeheten. Men det blir åpenbart for ubehagelig. Da risikerer ytringspolitiet selv å bli stigmatisert.

Nei, hold dere på maktas side. Da får dere et klapp på skulderen i de politisk korrekte sirkler. Behagelig, men samtidig kvalmt og prinsippløst.