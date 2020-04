annonse

Land over hele kloden har innført portforbud for å begrense spredningen av covid-19, men tiltakene er ikke lette å gjennomføre i visse deler av verden.

Mens karantenetiltakene i det store og det hele blir respektert i rike og mektige land i Nord-Amerika, Europa og Øst-Asia, viser det seg svært vanskelig å håndheve ordningen i flere utviklingsland.

Spesielt fattige personer i større byer i det globale sør har ingen andre muligheter enn å ta til gatene for å kunne brødfø seg selv. Med en slik hverdag, virker det til tilnærmet umulig å få kontroll på pandemien i disse landene.

Som følger kommer en videokompilasjon over byer i utviklingsland hvor innbyggerne har valgt å trosse portforbud til myndighetene i løpet av den siste uken. Det selvsagt flere eksempler som ikke er inkludert i denne oversikten.

Mumbai, India

New Dehli, India

São Paolo, Brasil

Abuja, Nigeria

Lagos, Nigeria

#BreakingNews : Commotion as a van parked to give people food. Nigerians, and der is still Extra/Another 14days Lockdown Extension! 💔🤦‍♂️ #LagosUnrest #payusviaBVN Ik Ogbonna, Ejigbo, Electricity, Blake, COAS, Tory, Bolt, Thank You Lord 🙏 pic.twitter.com/yyLjICcU9U

Karachi, Pakistan

Lahore, Pakistan

Citizens in Lahore defy lockdown restrictions even as #coronavirus cases increase in #Pakistan.

Following Visuals are at G T road near Shalamar bagh, #Lahore was captured just 5 mins ago. pic.twitter.com/ZgBpSw0xYw

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) April 13, 2020