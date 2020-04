annonse

Det er ennå ikke bevist at personer som er friskmeldte etter å ha vært smittet av koronaviruset, blir immune mot covid-19 eller ny smitte, ifølge WHO.

– Akkurat nå har vi intet bevis for at en test for antistoffer kan vise at en person er immun eller beskyttet mot å bli smittet igjen, sier Maria van Kerkhove, som er epidemiolog i Verdens helseorganisasjon (WHO) til Sky News.

Flere land arbeider med å få kjøpt inn testutstyr som skal måle om personer har antistoffer mot covid-19, blant dem Storbritannia.

Omtrent 580.000 av de drøyt 2,2 millionene som har fått påvist koronaviruset i verden, er friskmeldte, ifølge tall fra Worldometer.